Lý do nhiều người thích du lịch Malaysia

Ngành du lịch thế giới nói chung, Đông Nam Á nói riêng đã phục hồi mạnh mẽ, trong đó Malaysia đang tăng tốc chuẩn bị cho chiến dịch Visit Malaysia 2026 - chương trình quảng bá lớn nhất của ngành du lịch nước này trong những năm gần đây.

Được biết đến là một quốc gia hiện đại, năng động và hội nhập sâu rộng, Visit Malaysia 2026 được Malaysia tung ra với mục tiêu tạo cú hích lớn cho ngành du lịch, thu hút thêm nhiều du khách đến với quốc gia này trong năm tới.

Kuala Lumpur - thủ đô của Malaysia - được xem là trung tâm của chiến dịch Visit Malaysia 2026 nên ngay từ những tháng cuối năm nay, thành phố đã được khoác lên mình diện mạo mới với những điểm đến vừa giàu giá trị văn hóa, vừa mang tính biểu tượng của một quốc gia hiện đại.

Quảng trường Merdeka - nơi lá cờ Malaysia tung bay lần đầu tiên năm 1957, là điểm đến không thể bỏ qua với những du khách yêu lịch sử.

Quảng trường Merdeka, điểm tham quan không thể bỏ qua với những du khách yêu lịch sử khi đến Malaysia.

Trong khi đó, cầu Saloma - công trình kết nối khu Kampung Baru với trung tâm thành phố, trở thành một trong những địa điểm check-in được yêu thích nhất. Tại đây, hằng đêm cầu phát sáng với những dải màu rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh có một không hai.

Cách cầu Saloma không xa, tháp đôi Petronas vươn cao, vừa là biểu tượng của Kuala Lumpur, vừa là điểm nhấn, thể hiện sự phát triển không ngừng của thành phố. Đây gần như là điểm tham quan thu hút du khách bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhất là khi hai toà tháp sáng rực giữa trời đêm.

Du khách check-in tại tháp đôi Petronas.

Bên cạnh những điểm check-in hấp dẫn, Kuala Lumpur còn thu hút du khách bởi không gian nghệ thuật đương đại. Triển lãm thị giác Space Time Cube ứng dụng công nghệ tương tác tạo ra những trải nghiệm đa giác quan độc đáo. GMBB - trung tâm nghệ thuật sáng tạo, là nơi tụ hội của các họa sĩ trẻ, nghệ nhân thủ công và những dự án nghệ thuật thử nghiệm.

Theo bà Baizuri Baharum - Giám đốc Bộ phận xúc tiến quốc tế, khu vực Đông Nam Á thuộc Cục Xúc tiến du lịch Malaysia, Việt Nam là thị trường chính được Malaysia hướng tới, bên cạnh các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Australia.

Hiện tại, du khách Việt Nam dễ dàng với Malaysia kết giữa Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng và Kuala Lumpur. Nhờ mạng bay rộng và linh hoạt của các hãng bay Việt Nam, Kuala Lumpur trở thành “cửa ngõ khám phá Đông Nam Á” dành cho du khách Việt, đồng thời là điểm xuất phát thuận tiện cho du khách Malaysia đến những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Minh Phúc (ở Hà Nội), một du khách đi theo nhóm bạn trẻ, vừa tham quan triển lãm thị giác Space Time Cube cho rằng Kuala Lumpur là điểm du lịch có sức sống rất riêng.

“Chúng tôi ở đây ba ngày mà thấy lịch trình lúc nào cũng đầy hứng khởi. Tại triển lãm thị giác Space Time Cube, chúng tôi không chỉ có những bức ảnh đẹp mà còn cảm nhận được tinh thần sáng tạo rất mạnh mẽ của Malaysia. Thực sự họ đang làm du lịch theo cách rất thời thượng”, Minh Phúc nói.

Du khách tham quan Triển lãm thị giác Space Time Cube.

Chị Hoài Thu (ở Đà Nẵng), du khách đến Kuala Lumpur lần đầu, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và đô thị hiện đại của Kuala Lumpur. Từ bảo tàng Hồi giáo đến Chinatown hay cầu Saloma, mỗi nơi đều cho tôi cảm giác như đang bước vào một câu chuyện thú vị”.

Với chiến dịch Visit Malaysia 2026 được đầu tư quy mô, các điểm tham quan phong phú và sự thuận tiện từ hàng không, Malaysia đang tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm du lịch nổi bật của khu vực.

Ông Faizal Iskandar Ghazali - Giám đốc phát triển kinh doanh của khách sạn 5 sao Sunway Putra - cho biết Chính phủ Malaysia đã phân bổ 700 triệu Ringit (khoảng 4.500 tỷ đồng) cho chiến dịch Visit Malaysia 2026 với mục tiêu đón 47 triệu lượt khách đến Malaysia.

Những ngày này, khách sạn Sunway Putra với 650 phòng hiện đại, đầy đủ tiện nghi cũng đang đón rất nhiều đoàn du khách từ Việt Nam và các nước đến thăm Kuala Lumpur.

Sự đa dạng văn hóa, ẩm thực đặc sắc, các không gian nghệ thuật đương đại và nhịp sống đô thị đầy năng lượng khiến Malaysia không chỉ là điểm đến an toàn, hợp túi tiền, mà còn là nơi để du khách Việt trải nghiệm những câu chuyện mới đầy cảm hứng.