Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, khách vội đặt tour, phòng đã hết sạch

Sáng 25/12, sau khi công ty có thông báo chính thức kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 sẽ kéo dài 4 ngày liên tục (từ 1-4/1/2026), anh Trần Hải Anh (28 tuổi, Hà Nội) và 3 người bạn thân lên lịch trình du lịch Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

Cả nhóm tìm phòng qua nhiều kênh khác nhau từ liên lạc trực tiếp homestay đến đại lý, công ty lữ hành nhưng đều không đặt được phòng.

"Lịch nghỉ thông báo gấp, chúng tôi không thể đi du lịch xa bằng máy bay, tàu hỏa nên chọn lái ô tô cá nhân đi Hà Giang cũ. Không ngờ việc đặt phòng khó như vậy. Không riêng Lô Lô Chải mà nhiều khu vực khác ở Lũng Cú hay Đồng Văn, thành phố Hà Giang cũ cũng thông báo hết phòng từ lâu", anh Hải Anh cho biết.

Hiện trên các nhóm du lịch tại Sa Pa (Lào Cai), Măng Đen (Quảng Ngãi), Đà Lạt (Lâm Đồng), Hà Giang cũ, Mộc Châu (Sơn La)... du khách đang "ráo riết" tìm phòng nghỉ dịp tết Dương lịch. Nhiều người than thở tìm phòng quá gấp nên rất khó có nơi như ý, hoặc mỗi đêm phải chuyển một homestay khác nhau.

Lô Lô Chải hút khách suốt 2 tháng qua, kể từ khi được công bố "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Ảnh: Hoàng Hiếu

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú thông tin, trên địa bàn xã có 106 nhà nghỉ, homestay với hơn 1.000 phòng. Theo thống kê, lượng phòng vào dịp tết Dương lịch đã được đặt kín 100% từ 1 tháng trước kỳ nghỉ.

Lý do là bởi, ngày 3/1, tại Lũng Cú sẽ diễn ra Lễ hội hoa anh đào với nhiều hoạt động hấp dẫn. Xã dự kiến thu hút 3.000-5.000 du khách dịp này.

Ở khu vực phía Bắc, Sa Pa cũng là điểm đến được tìm kiếm nhiều, nhất là sau khi tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào dịp Giáng sinh. Số liệu cập nhật ngày 25/12, khoảng 80% lượng phòng đã được du khách đặt trước.

"Lượng khách tìm phòng đang tăng nhanh nhưng phòng có đầy đủ tiện nghi, ban công hướng ra đồi núi, thung lũng đẹp đã hết hoặc giá lên cao. Chưa năm nào tôi lại nhận nhiều cuộc gọi đặt phòng gấp dịp tết Dương lịch như năm nay", anh Quang Hùng (Lào Cai), chuyên cung cấp dịch vụ du lịch tại Sa Pa cho biết.

Theo đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen (Quảng Ngãi), hiện xã có 1.500 phòng lưu trú nhưng 90% trong số đó đã được khách đặt kín. Nếu tới thời điểm này, khách mới tìm phòng nghỉ trên địa bàn thì rất khó.

Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026 tại xã Măng Đen, với nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ khai mạc; lễ hội khinh khí cầu "Bay trên hoa anh đào"; các hoạt động thể thao kết nối du lịch; hội chợ ẩm thực... Từ khi thông tin về sự kiện này được công bố, du khách đã tìm đặt phòng, dịch vụ vui chơi, giải trí tại Măng Đen.

Măng Đen đang vào mùa hoa anh đào hút khách du lịch. Ảnh: Du lịch Măng Đen.

Theo đại diện các công ty lữ hành, một lượng lớn du khách đã liên hệ để tìm đặt tour, combo du lịch kỳ nghỉ tết Dương trong ngày 25/12. Thế nhưng nhiều đơn vị đã "đóng" tour du lịch tết Dương lịch từ vài ngày trước hoặc các sản phẩm theo ý khách hàng muốn đã kín chỗ. Thời gian gấp nên việc xử lý hồ sơ cho các tour xuất ngoại gần như là không thể.

"Khách hỏi rất nhiều nhưng chúng tôi đã bán hết các sản phẩm tour trong kỳ nghỉ tết Dương lịch, đành phải tiếc nuối từ chối khách", đại diện Tràng An Travel cho biết.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing của BestPrice Travel, khách hàng khối tư nhân có xu hướng xin nghỉ phép ngày 2/1 từ trước và đã lên kế hoạch, đặt tour du lịch tết Dương lịch rất sớm. Còn thời điểm này, du khách chủ yếu du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân, ở các điểm đến gần nơi sinh sống.

