Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo nóng vụ hút cát trái phép trên sông Đăk Bla

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan, khẩn trương báo cáo làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh về tình trạng bơm hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Đăk Bla.

Ngày 25/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, báo cáo làm rõ nội dung thông tin cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng bơm hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Đăk Bla.

Theo văn bản, thời gian qua một số cơ quan báo chí phản ánh “Tàu hút cát cỡ lớn ngày đêm hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla”. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các xã Ia Chim, Ngọk Bay theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật đối với các vấn đề cơ quan thông tin phản ánh nêu trên.

Trước đó, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên báo Tiền Phong, ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành Quyết định số 708 cho phép Công ty Cổ phần T&D Kon Tum khai thác cát bằng phương pháp bơm hút tại điểm cát số 2, lòng sông Đăk Bla (địa phận xã Ia Chim, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập). Khu vực khai thác có diện tích 5 ha, độ sâu 2,9 m, trữ lượng 145.000 m³, thời hạn 15 năm.

Hình ảnh tàu hút cát cỡ lớn ngang nhiên hoạt động trên sông Đăk Bla.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy doanh nghiệp này thường xuyên khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép, tại khúc sông Đăk Bla (thuộc thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay), cách điểm mỏ được phép khoảng 5km. Sau khi hút cát, tàu đưa về bến mỏ của Công ty Cổ phần T&D Kon Tum để bơm lên bãi tập kết.

Theo ghi nhận, từ ngày 15/11 đến 3/12, hàng loạt xe tải, đầu kéo mang các biển số 81C-224…, 81RM-001…, 81C-280…, 81C-160…, 81A-498… liên tục ra vào vị trí bãi tập kết cát của Công ty Cổ phần T&D Kon Tum để chở đi tiêu thụ. Theo dấu các xe tải, phóng viên nhận thấy, số cát này chủ yếu được vận chuyển tiêu thụ về nhiều điểm trên địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Ngọk Bay cũng đã có báo ban đầu về kết quả kiểm tra, xác minh. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo UBND xã trực tiếp xuống hiện trường khu vực sông Đăk Bla thuộc thôn Trung Nghĩa Đông để kiểm tra thực tế và lập biên bản ghi nhận sự việc, xác định vị trí, phương tiện liên quan và yêu cầu các cá nhân có mặt hợp tác cung cấp thông tin. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã khẩn trương điều tra, xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tàu hút cát hoạt động vào ban đêm trên sông Đăk Bla.

Từ phản ánh của báo Tiền Phong, qua quá trình kiểm tra thực tế, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu thu thập được và làm việc trực tiếp, Công ty Cổ phần T&D Kon Tum không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thống kê số liệu khoáng sản cát khai thác qua trạm cân đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp.

Đối với nội dung phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép, Công an xã Ngọk Bay đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để xác minh làm rõ và củng cố hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Trước các vi phạm trên, UBND xã Ngọk Bay đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần T&D Kon Tum, với số tiền phạt 30.000.000đ về hành vi không thực hiện đầy đủ việc thống kê, ghi chép sản lượng khoáng sản cát khai thác qua trạm cân theo quy định của pháp luật.