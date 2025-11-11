Cảnh sát giao thông TPHCM lên tiếng về việc khai thác cát, sạt lở trên hồ Dầu Tiếng

TPO - Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát trên hồ Dầu Tiếng, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 11/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, liên quan đến tình trạng tàu, sà lan hút cát trên lòng hồ Dầu Tiếng, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên hồ này.

Video: Thời điểm lực lượng chức năng tuần tra trên hồ Dầu Tiếng không phát hiện có tàu, sà lan hút cát

Mới đây nhất, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc có tàu, sà lan hút cát trên hồ Dầu Tiếng, tổ tuần tra CSGT đã tiến hành kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện tình trạng tàu, sà lan hút cát ngoài phạm vi đã được cơ quan chức năng cấp phép. Nói về tình trạng sạt lở đất, CSGT cho biết chủ yếu dấu vết cũ, xảy ra từ trước đây.

Về kế hoạch công tác trong thời gian tới, CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên hồ Dầu Tiếng. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trên tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Trước đó, Phòng CSGT đã tổ chức tuyên truyền, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu về các giấy phép khai thác cát kèm giấy phép khai thác cát, số lượng tàu đăng ký hoạt động. Từ đó, lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phát tờ rơi “các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép” đến người dân, doanh nghiệp hoạt động trên lòng hồ Dầu Tiếng nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Cơ quan chức năng mời các cá nhân, tổ chức có phương tiện thủy gắn dụng cụ bơm hút cát không thuộc trường hợp được cấp phép khai thác, hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng phải viết bản cam kết không khai thác cát trái phép và tháo dỡ thiết bị bơm hút cát khỏi phương tiện.

Hình ảnh bờ hồ sạt lở dấu vết mới

Hình ảnh bờ hồ sạt lở dấu vết cũ

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên lòng hồ Dầu Tiếng đoạn thuộc địa phận xã Minh Thạnh (TPHCM) cho biết, trong quá trình hoạt động khai thác, họ tuân thủ phạm vi đã được cơ quan chức năng quy định.

Lãnh đạo UBND xã Minh Thạnh cho biết, liên quan đến hoạt động khai thác cát và sạt lở bờ hồ theo phản ánh, cơ quan chức năng địa phương sẽ rà soát lại và sẽ thông tin khi có kết quả.

Trước đó báo Tiền Phong có bài phản ánh về việc lòng hồ Dầu Tiếng xuất hiện tàu, sà lan hút cát. Một số đoạn bờ hồ bị sạt lở và người dân địa phương cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là do việc khai thác cát.

Theo người dân, phạm vi đất trồng trọt của họ, hiện tại không còn nguyên vẹn như trước đây

Một số hộ dân có đất trồng trọt ven hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận xã Minh Thạnh (TPHCM) cho biết, do lo lắng tình trạng khai thác cát trong lòng hồ, ảnh hưởng đến phạm vi ranh giới đất của mình, nên từ tháng 10 đến đầu tháng 11/2025, họ đã gởi đơn phản ánh đến UBND xã để có biện pháp xử lý trường hợp vi phạm.