Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp

Ngày 23/10, triều cường lên cao đã làm sạt lở, vỡ hoàn toàn đoạn đê bao dài 15 m, gây ngập 15 ha đất trồng cây ăn trái, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân đang sinh sống tại cồn Thanh Long, thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện.

Khu vực đê bao cồn Thanh Long bị sạt lở.

Ngoài ra, tại khu vực sạt lở còn có 2 đoạn đê bao có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở, gồm một đoạn dài 210 m tiếp giáp với vị trí đã bị sạt lở, hiện đê bao còn lại rất mỏng; đoạn còn lại dài 317 m, cách vị trí sạt lở 200 m về phía thượng lưu, cần được gia cố.

Nếu không thực hiện ngay các giải pháp gia cố, khắc phục kịp thời, dự báo tình hình sạt lở sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 6 hộ dân với 23 nhân khẩu đang sinh sống trên cồn.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND xã Quới Thiện chủ động có giải pháp phòng, tránh đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí trên, bố trí lực lượng theo dõi, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi sạt lở tiếp tục, hỗ trợ, tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với xã tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do sạt lở gây ra, khảo sát, đề xuất các giải pháp phi công trình và công trình xử lý sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh.