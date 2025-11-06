Phú Thọ: Bờ sông sạt lở kéo dài nhiều năm, hàng chục hộ sống trong bất an

TPO - Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh Liễn Sơn và bờ hữu sông Bến Tre đoạn qua xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ ngày một lan rộng, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa của người dân.

Ven tuyến sông Bến Tre đoạn qua thôn Phố, xã Tam Dương là một trong những điểm nóng sạt lở trên địa bàn nhiều năm nay. Đặc biệt, sau đợt mưa bão vừa qua, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn. Khu vực sạt lở đã lan rộng ra khoảng 500m, chiều rộng 20m, ảnh hưởng trực tiếp đến đất thổ cư, nhà cửa và sự an toàn của 20 hộ gia đình đang sinh sống dọc bờ sông.

Dẫn chúng tôi đi thực tế khu vực sạt lở, bà Nguyễn Thị Minh một trong những hộ dân sinh sống ven bờ sông Bến Tre chỉ tay về những vết nứt kéo dài trên tường nhà, lo lắng nói: “Sạt lở đã đến sát chân nhà chúng tôi rồi. Đất lở thành hàm ếch ăn sâu vào khu vực chuồng trại, kho bãi. Cứ mỗi trận mưa lớn hay nước sông dâng, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ, chẳng biết nhà mình có trụ được nữa không.”

Sạt lở bờ hữu sông Bến Tre đã ăn sâu vào chân tường nhà bà Nguyễn Thị Minh và các hộ xung quanh.

Theo quan sát của phóng viên, từng mảng đất lớn bị cuốn trôi, tạo thành những hàm ếch sâu hoắm. Nhiều đoạn bờ sông bị khoét sâu sát chân móng nhà dân. Cây cối đổ rạp, tường rào nứt toác, nền đất sụt lún loang lổ. Không ít hộ phải di chuyển vật dụng, gia súc, gia cầm ra xa khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Ông Phan Văn Thắng, một hộ dân sống cạnh nhà bà Minh, cho biết: “Cách đây vài năm, bờ sông còn cách nhà tôi cả chục mét, giờ chỉ chưa đầy 3m. Mỗi khi mưa lớn, đất lở từng mảng, nghe mà rợn người. Chúng tôi chỉ mong các cấp sớm có biện pháp kè bờ, cứ để tình trạng này, sớm muộn nhà sẽ trôi xuống sông mất”.

Không chỉ khu vực bờ sông Bến Tre, trên địa bàn xã Tam Dương còn ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến kênh Liễn Sơn. Trước đó, tuyến kênh đã bị lún sụt kéo dài khoảng 50m. Sau cơn bão số 10 và số 11, tình trạng sạt lở tiếp tục mở rộng, với chiều rộng trung bình khoảng 20m, ăn sâu vào đường dân sinh, gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân.

Kênh Liễn Sơn sạt lở nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn, UBND xã phải cắm biển cấm ô tô.

Ông Lại Văn Hoàn, Trưởng thôn Long Sơn Giềng, xã Tam Dương cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã đã cắm biển cảnh báo và cấm xe ô tô đi qua. Tuy nhiên, thôn tôi chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi nên phương tiện vận chuyển thức ăn ra vào thường xuyên. Từ khi có biển cấm, việc vận chuyển trở nên rất vất vả, xe tải chỉ dừng được ở đầu thôn, còn người dân phải tự chở cám, ngô, thóc về tận nhà”

Theo ghi nhận, đoạn kênh sạt lở không chỉ làm gián đoạn giao thông nông thôn, mà còn đe dọa hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ dân trong khu vực. Người dân mong muốn sớm được gia cố, khắc phục tuyến kênh, vừa đảm bảo an toàn, vừa ổn định sản xuất lâu dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Tiến Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương, cho biết: “Trước thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, thống kê thiệt hại và báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý. Ngày 28/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát thực tế tại hiện trường. UBND xã cũng đã đề xuất giải pháp chống sạt lở bờ sông Bến Tre, tuyến kênh Liễn Sơn (tại vị trí K11+585 tại thôn Long Sơn Giềng) cần thiết phải khắc phục, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho người dân”.