Khoa học

Google News

Lí do một hộ dân ở Thanh Hóa muốn chuyển giao vô điều kiện bầy hổ 9 con

Phạm Trường

TPO - Sau nhiều năm nuôi nhốt tại khu trang trại của một hộ dân ở Thanh Hóa, 9 cá thể hổ hoang đã nặng 180-300kg, sức khỏe bình thường. Hộ dân này đang muốn sớm chuyển giao bầy hổ cho một đơn vị khác đủ điều kiện về kinh tế, môi trường...

Clip: Cận cảnh 9 cá thể hổ nuôi nhốt trong trang trại người dân ở Thanh Hóa.
tp-1.jpg
Khu trang trại nuôi nhốt hổ hoang dã của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (trú xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) rộng hàng chục nghìn m2.
tp-3.jpg
Năm 2007, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến mua 10 cá thể hổ về nuôi nhốt nhưng bị ngành chức năng phát hiện, xử phạt 30 triệu đồng. Sau xử phạt, chủ trang trại được cho phép tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ.
tp-7.jpg
Một năm sau, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác và tiếp tục bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Phải đến năm 2011, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa mới cấp phép cho nuôi nhốt trong thời gian 5 năm (từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2017).
tp-25.jpg
Tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ sinh trưởng, sinh sản hết hạn, chủ trại nhiều lần kiến nghị gia hạn nhưng không được chấp thuận. Căn cứ Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 160/2013 thì "trại hổ chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học". Gia đình được giao tiếp tục nuôi dưỡng đàn hổ, song không có quyền thay đổi hiện trạng, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ...
tp-12.jpg
tp-20.jpg
tp-13.jpg
Ông Trịnh Đình Bạch (người quản lý, chăm sóc đàn hổ) cho biết, từ khi nuôi nhốt đến nay đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình 1,8 tạ/con, cá thể lớn nhất gần 3 tạ. Sức khỏe đàn hổ hiện rất tốt, được nuôi nhốt bán hoang dã.
tp-21.jpg
“Gia đình mong muốn sớm chuyển giao cho một đơn vị khác đủ điều kiện về kinh tế, môi trường để đàn hổ phát triển tốt hơn. Do việc nuôi đàn hổ khá tốn kém nên mong cơ quan chức năng sớm có phương án, hỗ trợ gia đình thực hiện việc chuyển giao”, ông Bạch cho hay.
tp-24.jpg
tp-26.jpg
Sau nhiều năm, cơ quan chức năng và gia đình ông Chiến chưa tìm ra phương án quản lý, nuôi nhốt đàn hổ. Theo người nuôi, mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ khoảng 4 triệu đồng thức ăn, chủ yếu là gà, thịt bò..., cộng với chi phí mua sắm vật dụng, gia cố chuồng trại, thuê người trông coi bảo vệ, thú y nên mỗi năm tiêu tốn hàng tỷ đồng. Nguồn kinh phí rất lớn, đều do gia đình bỏ ra. Sau nhiều năm chủ trại cho biết đã rất khó khăn, không đủ khả năng duy trì.
tp-2.jpg
tp-14.jpg
tp-19.jpg
tp-9.jpg
Tại cuộc làm việc giữa tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ khoản kinh phí nào. Trong ảnh, đàn hổ được nuôi tại khu trại rộng hàng nghìn m2, chia thành các chuồng và khu bán hoang dã với 2-3 con mỗi khu nuôi. Bao quanh là tường rào xây kiên cố, bên trên lắp lưới thép B40 kiên cố, cao 4,5 m.
tp-1111111.jpg
Quanh khu nuôi được lắp đặt camera an ninh để giám sát, theo dõi hoạt động các cá thể hổ.
tp-233.jpg
Hệ thống ống nước cũng được lắp đặt quanh khu nuôi.
tp-27.jpg
Việc ra vào khu vực nuôi được khóa bằng nhiều lớp cửa.
tp-34.jpg
Ông Lê Văn Hà, Trạm Kiểm lâm Mục Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc cho biết, hàng tuần đơn vị cử cán bộ xuống kiểm tra việc chăm sóc, bảo vệ đàn hổ. Hiện ngành chức năng đang xúc tiến tìm đơn vị đủ điều kiện, sớm chuyển giao đàn hổ an toàn, đảm bảo quy định.
Phạm Trường
#hổ #nuôi nhốt #Thanh Hóa #chuyển giao #đàn hổ #bảo tồn #đa dạng sinh học

