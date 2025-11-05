Lí do một hộ dân ở Thanh Hóa muốn chuyển giao vô điều kiện bầy hổ 9 con

TPO - Sau nhiều năm nuôi nhốt tại khu trang trại của một hộ dân ở Thanh Hóa, 9 cá thể hổ hoang đã nặng 180-300kg, sức khỏe bình thường. Hộ dân này đang muốn sớm chuyển giao bầy hổ cho một đơn vị khác đủ điều kiện về kinh tế, môi trường...
Ông Trịnh Đình Bạch (người quản lý, chăm sóc đàn hổ) cho biết, từ khi nuôi nhốt đến nay đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình 1,8 tạ/con, cá thể lớn nhất gần 3 tạ. Sức khỏe đàn hổ hiện rất tốt, được nuôi nhốt bán hoang dã.
Sau nhiều năm, cơ quan chức năng và gia đình ông Chiến chưa tìm ra phương án quản lý, nuôi nhốt đàn hổ. Theo người nuôi, mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ khoảng 4 triệu đồng thức ăn, chủ yếu là gà, thịt bò..., cộng với chi phí mua sắm vật dụng, gia cố chuồng trại, thuê người trông coi bảo vệ, thú y nên mỗi năm tiêu tốn hàng tỷ đồng. Nguồn kinh phí rất lớn, đều do gia đình bỏ ra. Sau nhiều năm chủ trại cho biết đã rất khó khăn, không đủ khả năng duy trì.
Tại cuộc làm việc giữa tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ khoản kinh phí nào. Trong ảnh, đàn hổ được nuôi tại khu trại rộng hàng nghìn m2, chia thành các chuồng và khu bán hoang dã với 2-3 con mỗi khu nuôi. Bao quanh là tường rào xây kiên cố, bên trên lắp lưới thép B40 kiên cố, cao 4,5 m.