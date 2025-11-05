Lí do một hộ dân ở Thanh Hóa muốn chuyển giao vô điều kiện bầy hổ 9 con

TPO - Sau nhiều năm nuôi nhốt tại khu trang trại của một hộ dân ở Thanh Hóa, 9 cá thể hổ hoang đã nặng 180-300kg, sức khỏe bình thường. Hộ dân này đang muốn sớm chuyển giao bầy hổ cho một đơn vị khác đủ điều kiện về kinh tế, môi trường...