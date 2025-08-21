Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Vướng mắc về chi phí chuyển giao, đàn hổ nuôi nhốt ở Thanh Hóa gặp khó

Hoàng Lam
TPO - Ngày 21/8, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay việc nuôi nhốt đàn hổ tại một gia đình ở xã Xuân Tín (Thanh Hóa) gặp nhiều khó khăn, chưa giải quyết được các vướng mắc để chuyển giao hổ tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn.

Liên tục trong thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhiều tổ chức bảo tồn, cứu hộ, với gia đình nuôi nhốt đàn hổ trên để tìm phương án bảo tồn hiệu quả, nhằm cứu đàn hổ nước trước nguy cơ chết dần do không được nuôi nhốt trong môi trường đảm bảo, được chăm sóc đúng khoa học.

9da9bf5e-d25b-4051-a894-461dfa1d0ec4.jpg

Theo ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chi phí để hỗ trợ cho chủ trang trại (Nguyễn Mậu Chiến), trong khi các trung tâm muốn tiếp nhận lại không đồng ý bỏ tiền để nhận chuyển giao.

bb489b7e-24c9-476a-bb54-504618ea68b6.jpg

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

d4477f2b-f8cd-4d2c-a698-c11782ef1062.jpg

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

eb567c51-79fb-4dcb-adb7-1bd35538732e.jpg

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại. Tháng 12/2023 và ngày 12/9/2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

hvd0537.jpg

Trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ, con to nhất gần 3 tạ. việc nuôi nhốt hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, thức ăn cho đàn hổ rất tốn kém, trung bình khoảng 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10 kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7 kg. Số tiền tiêu tốn cả tiền triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có.

Những vướng mắc về chi phí trong việc chuyển giao chưa được giải quyết khiến đàn hổ ở trang trại trên rơi vào tình trạng không được chăm sóc đúng khoa học, chết dần.

Hoàng Lam
