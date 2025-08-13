Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lâm cùng 2 người khác đã tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm (SN 1989), Ngô Sỹ Bắc (SN 1988, cùng trú xã Đức Châu) và Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 26/7, tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan kiểm tra xe khách biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, Nghệ An) điều khiển.

02f8a8e9bde235bc6cf3-7893.jpg
Cá thể hổ được phát hiện cất giấu trên xe khách. (Ảnh CACC)

Thời điểm này trên xe có 3 phụ xe gồm: Chu Văn Lâm, Ngô Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Hùng. Tại đây, ngành chức năng kiểm tra thì phát hiện trong khoang tự chế trên nóc xe cất giấu 1 cá thể hổ nguyên con nặng khoảng 200kg và 1 bộ xương hổ.

Cá thể hổ trên được xác định thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán.

Quá trình điều tra, công an xác định Lâm cùng Bắc và Hùng đã chế khoang rồi giấu cá thể hổ và xác hổ bên trong để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #hổ #phát hiện cá thể hổ tại nhà dân #xe khách #chế khoang đựng hổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục