Khoa học

Google News

9 cá thể hổ nuôi trái phép ở Thanh Hóa giờ ra sao?

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đàn hổ 9 con do một hộ dân ở Thanh Hóa nuôi nhốt nhiều năm dự kiến được chuyển giao cho cơ sở nuôi đủ điều kiện ở Hà Nội, không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ kinh phí. Ngành chức năng địa phương đã lên phương án chuyển giao đàn hổ cho đơn vị đảm bảo yêu cầu.

Ngày 5/11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh này về việc phối hợp với UBND TP Hà Nội để lên phương án chuyển giao đàn hổ tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín) tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện nay có 2 đơn vị gồm Vườn thú Hà Nội và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Hà Nội có đủ điều kiện tiếp nhận đàn hổ. Chủ trại hổ và các bên cũng thống nhất chủ trương, quy trình chuyển giao, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ kinh phí nào song cần thêm thời gian làm thủ tục xác lập quyền sử dụng tài sản công cũng như các giải pháp đảm bảo an toàn khi bắt và di chuyển đàn hổ đến cơ sở mới.

h1.jpg
Đàn hổ 9 con được hộ dân ở Thanh Hóa nuôi nhốt nhiều năm.

Trước đó, năm 2007 gia đình ông Chiến mua 10 con hổ, mỗi con nặng trung bình 7 kg của một người không quen biết, đưa từ Lào về Việt Nam nuôi nhốt trong khu trại ở xã Xuân Tín. Sau khi bị xử phạt 30 triệu đồng, ông Chiến được giao chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ. Năm 2008, người này mua thêm 5 con hổ khác, một lần nữa bị phạt 30 triệu đồng.

Ông Chiến ban đầu nuôi hổ trong khu chuồng nhỏ ở xóm 27, xã Xuân Tín. Tuy nhiên, trại hổ nằm giữa khu dân cư gây nguy hiểm, mất vệ sinh môi trường và ô nhiễm tiếng ồn do hổ thường gầm rú khiến người dân lo lắng. Gia đình sau đó thuê đất ở cánh đồng Cồn Tàu Voi, cách vị trí cũ khoảng 2,5 km. Đàn hổ hiện được nuôi tại khu trại rộng 4.000 m2, tường rào bao quanh, bên trên lắp lưới thép B40 kiên cố, cao 4,5 m.

Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác và tiếp tục bị UBND tỉnh xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Từ khi bắt đầu nuôi nhốt đến nay, đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình 180kg/con, cá thể lớn nhất gần 300kg.

h2.jpg
Đàn hổ dự kiến được chuyển giao cho cơ sở nuôi ở Hà Nội.

Tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ sinh trưởng, sinh sản hết hạn, chủ trại nhiều lần kiến nghị gia hạn nhưng không được chấp thuận. Căn cứ Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 160/2013 thì "trại hổ chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học". Gia đình được giao tiếp tục nuôi dưỡng đàn hổ, song không có quyền thay đổi hiện trạng, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ...

Vào tháng 10/2018, hộ gia đình ông Chiến có làm đơn tự nguyện chuyển giao hổ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vướng mắc về kinh phí hỗ trợ nên đến nay việc chuyển giao 9 cá thể hổ chưa được giải quyết.

Mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ gần 100kg thức ăn các loại. Chi phí nuôi dưỡng quá lớn đang khiến chủ trại rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Phía kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng cho hay rất vất vả khi phải cắt cử lực lượng, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra nhằm tránh xảy ra sai sót, trong khi họ không được cấp kinh phí thực hiện việc này.

Hoàng Phúc
