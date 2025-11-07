Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ: Một số nơi chưa dám làm, chưa dám quyết

TPO - Đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội 10 tháng của năm, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt chưa đạt như mục tiêu đề ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó, như một số nơi chưa dám làm, chưa dám quyết.

Nhận định được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND TP. Cần Thơ sáng 7/11.

Ông Võ Nhựt Quang – Phó Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn còn những khó khăn, hạn chế.

Quang cảnh phiên họp.

Cụ thể, theo ông Quang, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, chưa hỗ trợ tốt cho sản xuất công nghiệp, xây dựng góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống người dân.

Năm 2025, Cần Thơ được giao vốn kế hoạch đầu tư công hơn 28.883 tỷ đồng. Tính đến ngày 23/10, giải ngân đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt gần 35% so với quyết định của Thủ tướng giao.

Trong 10 tháng, Cần Thơ có gần 3.800 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 20.322 tỷ đồng, tăng gần 39% về số lượng và tăng gần 9% về vốn so cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu ngân sách đến ngày 20/10 đạt 20.288 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương gần 42.000 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển gần 19.300 tỷ đồng, chi thường xuyên gần 21.200 tỷ đồng. Thành phố đã hoàn thành 1.073/1.397 căn nhà ở xã hội (đạt 77% chỉ tiêu do Thủ tướng giao).

Ông Thiều Vĩnh An – Trưởng Thống kê thành phố Cần Thơ cho biết, qua các số liệu cho thấy một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng gần 7,4% trong 9 tháng đầu năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm (trên 10%), quý 4 phải tăng hơn 17% - chưa từng có từ trước đến nay. Còn để đạt tăng trưởng trên 8%, quý 4 cần tăng trưởng gần 11%.

Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên phát biểu.

Kết luận phiên họp, ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: Kết quả tháng 10 và 10 tháng của năm cho thấy những phát triển tương đối khá. Tuy nhiên, với những khó khăn thách thức, kịch bản tăng trưởng 2 con số (trên 10%), quý 4 phải tăng hơn 17% là “bất khả thi”, thậm chí kịch bản để cả năm đạt 8,8% cũng khó hoàn thành. Do vậy, các sở ngành rà soát kỹ lại, phấn đấu tăng 8,5%.

Theo ông Tuyên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế kể trên, như hoạt động của bộ máy sau sắp xếp chưa thực sự đi vào căn cơ, còn những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của thành phố.

Bên cạnh đó, vốn kế hoạch đầu tư công được giao nhiều, tỷ lệ giải ngân thấp; nhiều nguyên nhân, vụ việc phát sinh, một số nơi chưa dám làm, chưa dám quyết.

Ông Tuyên lưu ý, các sở ngành, địa phương cần cố gắng tối đa để cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025. Sở Nội vụ nhanh chóng tham mưu việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các quỹ ngoài ngân sách, vị trí việc làm, bố trí đủ nhân lực, cán bộ cho cấp xã.

Ông Tuyên yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thành các nội dung sửa đổi Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho TP. Cần Thơ; khẩn trương hoàn thành các nội dung điều chỉnh quy hoạch thành phố...