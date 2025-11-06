Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14.

Văn phòng Trung ương Đảng thông tin, sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành nội dung thảo luận; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 5/11.

611tu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: PV

Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII;

Cùng với đó là dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Trung ương cũng kêu gọi đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Luân Dũng
