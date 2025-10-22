Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thêm nhiệm vụ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực.

Quyết định phân công các Phó ban gồm các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Giám đốc Sở Nội vụ.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở ngành, các trường đại học, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX, VNPT, Viettel…

tp-tuyen-791-194.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quan trọng phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính.

Tham mưu xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Đôn đốc, điều phối, kiểm tra, giám sát sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính... Ban Chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác giúp việc về 3 lĩnh vực Đề án 06; KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và lĩnh vực cải cách hành chính.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #Chủ tịch UBND #phát triển khoa học #chuyển đổi số #Đề án 06 #đổi mới sáng tạo #cải cách hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục