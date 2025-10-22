Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thêm nhiệm vụ

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực.

Quyết định phân công các Phó ban gồm các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Giám đốc Sở Nội vụ.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở ngành, các trường đại học, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX, VNPT, Viettel…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quan trọng phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính.

Tham mưu xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Đôn đốc, điều phối, kiểm tra, giám sát sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính... Ban Chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác giúp việc về 3 lĩnh vực Đề án 06; KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và lĩnh vực cải cách hành chính.