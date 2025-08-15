Đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc.

Lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động”.

Tham dự chương trình có 700 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động từ các ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước mang theo tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của hơn 9 triệu đoàn viên công đoàn, hơn 17 triệu công nhân lao động cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: PV.



Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, diễn đàn là một trong 3 sự kiện nổi bật tại Chương trình Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động” được tổ chức là không gian để trao đổi, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn. Những thông tin, giải pháp, ý tưởng, những hiến kế được chia sẻ tại diễn đàn sẽ góp phần tháo gỡ rào cản, đổi mới tư duy quản trị để phát huy được tối đa tiềm năng sáng tạo của người lao động Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.

Diễn đàn cũng sẽ mang đến những câu chuyện đời thực - giản dị mà giàu cảm hứng. Đó là những con người bình thường với những khó khăn, áp lực và lo toan hằng ngày, nhưng đã bền bỉ vượt qua, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công việc, góp phần tạo nên những giá trị mới cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

“Đây thực sự là cơ hội rất hiếm để chúng ta nói về công việc mình đang làm và bàn giải pháp để làm sao làm tốt hơn công việc của mình. Các anh chị em không đơn độc trên con đường lao động sáng tạo. Diễn đàn này là sự khẳng định và cam kết của tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng anh chị em trên con đường sáng tạo, đổi mới và phát triển”, ông Khang nói.

Con đường tất yếu để đưa đất nước phát triển nhanh

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng, phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, vượt qua nhiều gian nan thử thách, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã không ngừng trưởng thành, luôn gắn bó máu thịt với dân tộc, kiên cường trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, có những đóng góp to lớn, bền bỉ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước.

Từ thực tiễn đấu tranh và lao động, công nhân Việt Nam đã hun đúc nên những giá trị truyền thống quý báu: đoàn kết - kiên cường, sáng tạo - trách nhiệm, nghĩa tình - trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trực tiếp làm chủ công nghệ, vận hành dây chuyền hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Những thành quả đã đạt được, không chỉ thể hiện sức sáng tạo to lớn của người lao động Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, tiếp sức và kiến tạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hành trình xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho biết đã trực tiếp tham quan Không gian sáng tạo với 80 gian hàng trưng bày những công trình, sản phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng nghìn sáng kiến trên cả nước. Đó là minh chứng sinh động cho trí tuệ và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân Việt Nam trong hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới đầy bản lĩnh, sáng tạo và kiên cường.

Đây là kết tinh từ quá trình quan sát tỉ mỉ, trải nghiệm thực tiễn sống cùng nơi công xưởng, nhà máy, dây chuyền sản xuất của những con người bình dị nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, làm mới từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất, đang từng ngày âm thầm góp phần làm nên một diện mạo mới cho đất nước.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ, cần phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, trong đó, thực tế năng suất lao động nước ta tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp so với khu vực và thế giới. Mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào lao động phổ thông, trong khi các ngành sử dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn còn chiếm tỉ trọng thấp...



Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những bước đi đột phá, căn bản và toàn diện hơn trong chiến lược phát triển con người, coi đây là nền tảng để đất nước tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc.