Thường trực Ban Bí thư: Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên cần thực hiện tốt vai trò nêu gương trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu; cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nâng tầm vị thế, uy tín của Học viện

Sáng 11/8, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Phiên thứ 2 Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại đại hội. Ảnh: HVCTQG.



Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, tạo chuyển biến rõ nét trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của Học viện; các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Học viện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới; tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các đảng bạn khác. Các lớp được tổ chức khoa học, sáng tạo; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã trực tiếp trình bày những vấn đề trọng yếu của đất nước đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, qua đó nâng tầm vị thế, uy tín của Học viện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu khai mạc, chào mừng đại hội. Ảnh: HVCTQG.



Xây dựng Học viện trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Học viện cần thực hiện tốt vai trò nêu gương trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ để lan toả tính Đảng, văn hoá trường Đảng tới từng học viên, từng cơ quan, tổ chức làm việc.

Cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XV vào mọi mặt công tác của Học viện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tặng hoa tri ân các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, không tái cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: HVCTQG.



Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Học viện thật sự trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản; cái nôi để rèn luyện tính Đảng, văn hoá Đảng và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng tại Học viện. Từng cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong Sổ vàng truyền thống của Nhà trường, đó là: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”....