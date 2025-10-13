Chủ tịch Cần Thơ mong muốn doanh nghiệp hiến kế cho chính quyền

TPO - Lãnh đạo TP. Cần Thơ khuyến khích, mong muốn doanh nghiệp tham gia góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, để cùng xây dựng Cần Thơ thành động lực, hạt nhân của cả vùng, một cực tăng trưởng của cả nước.

Chiều 13/10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên.

Ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua sóng gió, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc phát triển ổn định kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Tuyên, các DN giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách. DN còn tạo ra việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trong 9 tháng của năm nay, Cần Thơ vẫn duy trì đà tăng trưởng GRDP gần 7,4%; xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD (tăng hơn 12%); thu ngân sách trên 19.000 tỷ đồng (hơn 77% dự toán năm); du lịch đón hơn 9,3 triệu lượt khách (tăng 20%)...

Ông Tuyên cho rằng, kết quả này minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng thuận, chia sẻ và trực tiếp tham gia của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất cho sự phát triển của Thành phố.

"Cần Thơ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Sẽ nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, công bằng và thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển", ông Tuyên nói.

Lãnh đạo Cần Thơ cũng khuyến khích và mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Trung ương để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, Thành phố cũng mong muốn doanh nghiệp, doanh nhân tham gia góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, để cùng xây dựng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội của vùng ĐBSCL. Xứng đáng là thành phố động lực, hạt nhân của cả vùng và là một cực tăng trưởng của cả nước.

Lãnh đạo Cần Thơ vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tài chính Cần Thơ cho hay, trong 3 tháng sau sáp nhập, Cần Thơ có gần 1.200 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 6.400 tỷ đồng, tăng hơn 47% về số DN và hơn 31% về vốn so cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng của năm 2025, Cần Thơ có hơn 3.400 DN mới gia nhập thị trường, tăng gần 59% so với cùng kỳ. Toàn thành phố hiện có hơn 20.000 DN đang hoạt động.

Sở Tài chính Cần Thơ đánh giá, những số liệu trên cho thấy, dù bị ảnh hưởng nhiều từ bất ổn của kinh tế thế giới, nhưng lực lượng doanh nghiệp vẫn duy trì sự phục hồi, phát triển. Doanh nghiệp dần mở rộng quy mô hoạt động, tăng đầu tư và sản xuất, sẽ là nhân tố quan trọng góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố trong những tháng cuối năm và cả năm 2025.

Tuy nhiên, Sở Tài chính Cần Thơ cũng chỉ ra, thời gian qua các doanh nghiệp cũng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, như về tiếp cận vốn, lãi suất cao, chính sách thuế, phí; áp lực từ biến động kinh tế, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường Mỹ.