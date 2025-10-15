Thành phố Cần Thơ khẩn trương điều chỉnh quy hoạch

TPO - Ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian không còn nhiều, trong khi điều chỉnh quy hoạch là nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương.

Chiều 15/10, UBND TP. Cần Thơ họp về tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh cuộc họp.

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tới nay đã trình dự thảo quyết định của thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch. Sở cũng gửi các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch; gửi văn bản lấy ý kiến các sở ngành, xã phường.

Sở Tài chính kiến nghị UBND thành phố báo cáo Đảng ủy UBND thành phố xem xét, phê duyệt việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch.

Ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian không còn nhiều, trong khi điều chỉnh quy hoạch là nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương.

Ngay trong sáng mai (16/10), Văn phòng UBND thành phố trình ký giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì tổ công tác thu thập thông tin liên quan đến từng ngành, lĩnh vực… để đưa vào nội dung điều chỉnh quy hoạch. Việc này phải hoàn thành trong 10 ngày (kể cả Thứ 7, Chủ Nhật).

Ông Tuyên cũng yêu cầu tuần sau bố trí họp Ban chỉ đạo, thành viên UBND để thông qua nội dung. Chậm nhất ngày 31/10, Sở Tài chính chủ trì tổ công tác đăng ký làm việc với các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo từng lĩnh vực phụ trách để thông qua các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Sau đó tiếp tục tổng hợp, báo cáo về Ban chỉ đạo trước ngày 10/11.

“Chậm nhất ngày 20/11, thành viên UBND họp xong sẽ xin Đảng ủy UBND để trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. Đầu tháng 12 xin ý kiến các bộ ngành, những ngày cuối tháng 12 gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch lên Chính phủ”, ông Tuyên yêu cầu.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Đối với công tác lập quy hoạch chung TP. Cần Thơ, Sở Xây dựng cho biết, Thành phố được quy hoạch trực thuộc Trung ương, đang chờ chủ trương của Thủ tướng. Sau khi được Thủ tướng thống nhất chủ trương (dự kiến trong tháng 10 này), Sở Xây dựng Cần Thơ dự kiến thời gian lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khoảng 4 tháng. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoảng 10 tháng.

Sở Xây dựng Cần Thơ cũng đề xuất UBND thành phố chấp thuận tên là “Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075”.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Cần Thơ là nội dung lớn, phức tạp, nên kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chỉ định chọn tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch.