Cá điêu hồng chết nhiều chưa từng có ở Cần Thơ

TPO - Từ tối qua đến sáng nay 31/10, cá điêu hồng của người dân nuôi trong lồng bè tại rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) chết hàng loạt. Cá nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi, nước chuyển màu vàng đục, chủ bè cá thất thần vì thiệt hại nặng. Đây là lần đầu tiên chủ bè nuôi thấy cá chết nhiều như vậy.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tài, cán bộ Khuyến nông phụ trách xã Châu Thành cho biết: "Từ trước đến nay chưa thấy tình trạng cá chết như thế này. Trong khi chờ kết quả xác định nguyên nhân từ ngành chức năng, lực lượng khuyến nông xã hỗ trợ hộ nuôi thu gom cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường, liên hệ các nhà vườn có nhu cầu thu mua cá chết về ủ làm phân bón".