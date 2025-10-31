Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cá điêu hồng chết nhiều chưa từng có ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Từ tối qua đến sáng nay 31/10, cá điêu hồng của người dân nuôi trong lồng bè tại rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) chết hàng loạt. Cá nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi, nước chuyển màu vàng đục, chủ bè cá thất thần vì thiệt hại nặng. Đây là lần đầu tiên chủ bè nuôi thấy cá chết nhiều như vậy.

Anh Bùi Văn Vũ cho biết, nuôi 3 lồng bè cá điêu hồng trên rạch Cái Cui (ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành), vừa xuất bán một bè, còn 2 bè chuẩn bị bán thì trong sáng nay cá đã nổi đầu, phơi bụng chết nổi đầy mặt nước, ước hơn 10 tấn cá bị chết, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.
“Xưa tới giờ không có bị trường hợp cá chết hết trơn như này. Cá này cỡ tuần sau có thể xuất bán, cũng phải hơn 1 ký một con”, anh Vũ tiếc nuối bên đàn cá chết nổi đầy lồng nuôi.
Còn tại rạch Bến Bạ thuộc khu vực Phú Tân (phường Hưng Phú), cách rạch Cái Cui khoảng 2km, 14 bè cá điêu hồng nuôi cũng bị chết hàng loạt vào tối qua đến sáng nay. Ông Nguyễn Văn Ở cho hay, ông nuôi 2 lồng bè đã được 7 tháng, đang chờ giá lên để bán thì đột ngột chết gần hết cá.
“Khoảng 5 giờ chiều hôm qua nước ròng là cá nổi lên hết. Đến 6-7 giờ sáng nay cá bắt đầu giãy chết dần, nước lớn lên vẫn chết. Nuôi 4-5 năm rồi đâu có tình trạng này”, ông Ở nói và ước tính mất trắng gần 550 triệu đồng.
Theo thống kê sơ bộ của địa phương, có gần 20 lồng bè cá điêu hồng đang nuôi tại rạch Cái Cui và rạch Bến Bạ, mỗi bè có khoảng 7-8 tấn cá chuẩn bị xuất bán, tỷ lệ cá chết trên mỗi lồng khoảng 80-90%.
Theo ông Trần Hoàng Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Cần Thơ, đã cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đến tìm hiểu nguyên nhân cá chết và có hướng đề xuất giải pháp xử lý.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tài, cán bộ Khuyến nông phụ trách xã Châu Thành cho biết: "Từ trước đến nay chưa thấy tình trạng cá chết như thế này. Trong khi chờ kết quả xác định nguyên nhân từ ngành chức năng, lực lượng khuyến nông xã hỗ trợ hộ nuôi thu gom cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường, liên hệ các nhà vườn có nhu cầu thu mua cá chết về ủ làm phân bón".

