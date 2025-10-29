Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sau ngập, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ đầy 'ổ gà, ổ voi'

Cảnh Kỳ

TPO - Mưa lớn kéo dài, triều cường gây ngập úng làm nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP. Cần Thơ hư hỏng mặt đường, tạo ra những 'ổ gà', 'ổ voi', đọng nước, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lưu thông của người dân. Trước thực tế này, TP. Cần Thơ cũng vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa.

tp-d1.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong trưa 29/10, nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ như Võ Văn Kiệt, Lê Hồng Phong, Cách Mạng Tháng Tám... xuất hiện rất nhiều "ổ gà, ổ voi", ứ đọng nước.
tp-d2.jpg
Mặt đường Võ Văn Kiệt - tuyến đường nối sân bay Cần Thơ với trung tâm Thành phố có nhiều 'ổ voi' nằm giữa đường, đặc biệt nhiều với đoạn từ cầu Bình Thủy 2 đến sân bay.
tp-d9.jpg
tp-d3.jpg
UBND thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận, thời gian qua, tình hình mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường trung tâm ngập cục bộ. Đường ứ đọng nước khi phương tiện qua lại nhiều làm hư hỏng, bong tróc mặt đường, tạo ra các hố sâu (ổ gà, ổ voi), đọng nước gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân.
tp-d10.jpg
Mặt đường Võ Văn Kiệt hư hỏng nặng.
tp-d12.jpg
tp-d14.jpg
tp-d16.jpg
Người dân cho biết, những điểm hư hỏng trên đường Võ Văn Kiệt xuất hiện vài tháng trở lại đây, ban đầu nhỏ, nhưng gặp mưa cộng với xe tải trọng lớn chạy qua, dần dần làm 'ổ gà' trở thành 'ổ voi'.
tp-d15.jpg
Trước thực tế trên, UBND TP. Cần Thơ﻿ vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các xã, phường, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, theo dõi, sớm phát hiện, xử lý kịp thời các hư hỏng xuất hiện trên mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông.
tp-d17.jpg
Người dân đặt vật cản cảnh báo tại một vị trí ngập dài ngày, có hố sâu trên đường Vành đai sân bay Cần Thơ.
tp-d18.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu sở ngành, địa phương tăng cường vệ sinh mặt đường, không để tồn đọng rác làm tắc cống thoát nước. Triển khai nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường để hạn chế tình trạng ngập cục bộ, đảm bảo giao thông thông suốt.
tp-d19.jpg
tp-d20.jpg
Mặt đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91 đoạn gần Km7) đọng nước, xuống cấp.
tp-d21.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị tập trung gia cố mặt đường tại các điểm thường xuyên ngập nước, sửa kịp thời hư hỏng phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, duy tu các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp. Chủ động cảnh báo cho người tham gia giao thông đoạn đường mới phát sinh hố sâu, hư hỏng đang sửa chữa. Ảnh mặt đường Lê Hồng Phong.
tp-d23.jpg
tp-d24.jpg
tp-d25.jpg
tp-d26.jpg
Đường Lê Hồng Phong đoạn gần cầu Bình Thủy xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp.
tp-d27.jpg
Người dân làm cọc cảnh báo những vị trí đường hư hỏng. Ảnh mặt đường Lê Hồng Phong.
tp-d28.jpg
tp-d30.jpg
Đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy - một trong những 'rốn ngập' ở Cần Thơ thời gian gần đây cũng... tan nát.
tp-d31.jpg
Mặt đường Cách Mạng Tháng Tám xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng sau những ngày ngập.
tp-d32.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị, lực lượng để khắc phục kịp thời hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất.
tp-d33.jpg
Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua phường Cái Khế.
tp-ngap-11.jpg
Những tháng gần đây, cùng với mưa lớn thường xuyên, lũ sông Cửu Long lên cao, mỗi dịp triều cường, mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu.

Tổ chức trông giữ trẻ mùa mưa lũ

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2025. Trong đó, yêu cầu UBND xã, phường khảo sát những khu dân cư bị ảnh hưởng triều cường, mưa lũ, xây dựng kế hoạch tổ chức điểm giữ trẻ em phù hợp và an toàn. Vận động các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng nặng bởi triều cường, mưa lũ gửi trẻ tại các điểm tập trung để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cảnh Kỳ
