Sau ngập, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ đầy 'ổ gà, ổ voi'

TPO - Mưa lớn kéo dài, triều cường gây ngập úng làm nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP. Cần Thơ hư hỏng mặt đường, tạo ra những 'ổ gà', 'ổ voi', đọng nước, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lưu thông của người dân. Trước thực tế này, TP. Cần Thơ cũng vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa.
UBND thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận, thời gian qua, tình hình mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường trung tâm ngập cục bộ. Đường ứ đọng nước khi phương tiện qua lại nhiều làm hư hỏng, bong tróc mặt đường, tạo ra các hố sâu (ổ gà, ổ voi), đọng nước gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân.
Người dân cho biết, những điểm hư hỏng trên đường Võ Văn Kiệt xuất hiện vài tháng trở lại đây, ban đầu nhỏ, nhưng gặp mưa cộng với xe tải trọng lớn chạy qua, dần dần làm 'ổ gà' trở thành 'ổ voi'.
Mặt đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91 đoạn gần Km7) đọng nước, xuống cấp.
Đường Lê Hồng Phong đoạn gần cầu Bình Thủy xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp.
Đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy - một trong những 'rốn ngập' ở Cần Thơ thời gian gần đây cũng... tan nát.
Tổ chức trông giữ trẻ mùa mưa lũ
Trước đó, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2025. Trong đó, yêu cầu UBND xã, phường khảo sát những khu dân cư bị ảnh hưởng triều cường, mưa lũ, xây dựng kế hoạch tổ chức điểm giữ trẻ em phù hợp và an toàn. Vận động các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng nặng bởi triều cường, mưa lũ gửi trẻ tại các điểm tập trung để đảm bảo an toàn cho trẻ.