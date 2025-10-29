Sau ngập, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ đầy 'ổ gà, ổ voi'

Tổ chức trông giữ trẻ mùa mưa lũ

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2025. Trong đó, yêu cầu UBND xã, phường khảo sát những khu dân cư bị ảnh hưởng triều cường, mưa lũ, xây dựng kế hoạch tổ chức điểm giữ trẻ em phù hợp và an toàn. Vận động các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng nặng bởi triều cường, mưa lũ gửi trẻ tại các điểm tập trung để đảm bảo an toàn cho trẻ.