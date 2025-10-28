Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cần Thơ dự kiến vay gần 1.700 tỷ đồng ODA để chống ngập

Cảnh Kỳ
TPO - Cần Thơ dự kiến vay Ngân hàng Thế giới (WB) để triển khai tiếp 2 dự án chống chịu với biến đổi khí hậu tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, để phát triển hạ tầng chống ngập, ổn định sản xuất.

Ngày 28/10, UBND TP. Cần Thơ làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) về 2 dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang cũ và Sóc Trăng cũ. Sau hợp nhất, HĐND TP. Cần Thơ đã cho ý kiến dự kiến bố trí vốn đầu tư công giai đoạn giai đoạn 2026-2030 và hợp nhất thành 1 dự án để thực hiện.

Ông Ngô Thái Chân – Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, sau hợp nhất thành 1 dự án, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng, trong đó vốn vay của WB hơn 1.671 tỷ đồng theo cơ chế Trung ương cấp phát 90%, địa phương vay lại 10%, còn lại vốn đối ứng trong nước.

ct1.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ làm việc với đại diện WB.

Dự án tại khu vực Sóc Trăng cũ gồm phát triển hạ tầng chống ngập, đê bao để ổn định sản xuất nông nghiệp vùng trũng thuộc các huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Ngã Năm, Cù Lao Dung cũ.

Tại khu vực Hậu Giang, thực hiện nạo vét, chỉnh trang hệ thống thủy lợi, chống sạt lở, kiểm soát mặn, trữ ngọt, chủ động tưới tiêu cho khu vực các huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp cũ.

Phía WB và Cần Thơ thống nhất đẩy nhanh thủ tục để phê duyệt nghiên cứu khả thi dự án vào tháng 4/2026.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mong muốn, WB tiếp tục đồng hành trong các dự án ở tương lai về phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế.

Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11) do Bộ NN&MT làm chủ dự án, thực hiện trong giai đoạn 2024-2031. Tổng mức đầu tư hơn 5.328 tỷ đồng, trong đó, vốn vay WB hơn 4.188 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của Úc 156 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương hơn 983 tỷ đồng.

Dự án triển khai tại khu vực Đồng Tháp Mười, Tây Nam sông Hậu, trung tâm Bán đảo Cà Mau, ven biển, nhằm tăng cường tính chống chịu biến đổi khí hậu của sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn.

Cảnh Kỳ
