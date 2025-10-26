Triều cường lịch sử gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long

TPO - Thời gian gần đây, triều cường kết hợp mưa to làm lũ lên cao nhất từ trước tới nay, gây ngập úng, làm nghiêm trọng thêm tình trạng sạt lở đê bao, bờ bao, gây thiệt hại nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long, trong hai đợt triều cường giữa tháng 8 và đầu tháng 9 Âm lịch vừa qua, sơ bộ có 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do ngập úng, sạt lở.

Vỡ đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long), nước tràn ngập vườn cây ăn trái của người dân.

Trong đó, triều cường gây ngập trên 250ha lúa; hơn 2.460ha vườn cây ăn trái, hơn 210ha rau màu; thiệt hại hơn 2,5ha ao nuôi cá các loại, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Có hơn 23km bờ bao bị tràn, 22 điểm sạt lở dài gần 1,4km, ước thiệt hại gần 330 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 23/10, tuyến đê bao ở cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện) bị vỡ đoạn dài 15m, ảnh hưởng 15ha vườn cây ăn trái và 6 hộ dân, ước thiệt hại ban đầu khoảng 75 triệu đồng… UBND xã đã huy động hàng chục người gồm công an, quân sự, nhân dân cùng phương tiện tiến hành gia cố tạm thời để giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống của người dân trong khu vực.

Ông Phan Thanh Minh - Trưởng ấp Phước Lý Nhì cho biết, nhiều năm qua, cồn Thanh Long đã thường xuyên xảy ra sạt lở, các đợt triều cường gần đây tiếp tục làm sạt lở đe dọa đến tính mạng, ảnh hưởng vườn cây ăn trái của người dân. Dù đã được gia cố nhiều lần nhưng hệ thống đê bao vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, người dân rất lo lắng.

Tuyến đê bao cồn Thanh Long được UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư dự tháng 9/2023, chiều dài khoảng 3km, tổng mức đầu tư hơn 145 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư lớn nên đến nay chưa được thực hiện.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, nguyên nhân chính tình trạng trên do lũ lên cao, cộng với triều cường và mưa lớn, mực nước đỉnh triều trên sông chính và các kênh nội đồng đạt đỉnh trên báo động 3 từ 10-46cm. Tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, triều cường vượt mực nước lịch sử năm 2022 từ 7-9cm, các trạm quan trắc tại các kênh nội đồng cũng vượt mức lịch sử. Nhiều tuyến đê, cống điều tiết được thiết kế trước đây có cao trình thấp, qua nhiều năm sử dụng bị hạ thấp, hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời, không còn đảm bảo khả năng ngăn lũ, triều cường.

Để ứng phó, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức phòng, chống; huy động lực lượng gia cố bờ bao, xử lý, hỗ trợ khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng, chủ động triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ hoạt động sản xuất trong các đợt triều cường sắp tới.

Sở NN&MT phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế và đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục các vị trí ngập, sạt lở, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí giúp địa phương chủ động thực hiện công tác khắc phục, đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài của người dân.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng vừa giao Sở NN&MT, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình ngập, sạt lở để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập, đặc biệt khu đô thị, khu dân cư, các công trình đang thi công, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, bảo vệ sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, tổ chức vận hành các công trình để điều tiết ngăn, tiêu thoát nước, chống ngập úng.



Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long được giao tăng cường dự báo, cảnh báo sớm tình hình thiên tai, cung cấp kịp thời để các sở ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó...

Huy động lực lượng khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo rà soát các quy định liên quan, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức triển khai sản xuất nông nghiệp phù hợp, tận dụng tốt lợi thế do lũ, triều cường mang lại, hạn chế tác động, ảnh hưởng của lũ, triều cường.