Sau một ngày tuần tra, tạm giữ cả nghìn mét khối cát

TPO - Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh, làm rõ 9 phương tiện khai thác, tàng trữ khoáng sản không nguồn gốc.

Trước đó, tối 23/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về khoáng sản trên các tuyến sông.

Trên tuyến sông Hàm Luông, xã Phú Túc, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện quả tang 4 phương tiện thủy nội địa (2 ghe gỗ không số đăng ký; 2 tàu sắt) đang chứa hơn 820m3 cát, những người có mặt trên các phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát này.

Phương tiện vi phạm tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên qua xã Nhơn Phú phát hiện 3 phương tiện ghe gỗ không biển số đăng ký với số lượng cát hơn 41m3, những người có mặt trên các phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát này.

Đến tối 24/10, trên tuyến sông Tiền qua xã An Bình, tổ công tác phát hiện 1 ghe gỗ không có số đăng ký có gắn hệ thống bơm hút cát tự chế khai thác khoáng sản (cát sông) trái phép. Hai người có mặt trên ghe gỗ không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc khai thác cát sông (khối lượng cát đo được trong khoang chứa hơn 4m3). Lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 ghe gỗ chứa hơn 12m3 cát sông chưa xác định được chủ sở hữu.

Các tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, làm rõ để xử lý.

Hai phương tiện chứa gần 340m3 cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị phát hiện tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long hôm 18/10 vừa qua.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại Vĩnh Long liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh. Do địa bàn có nhiều tuyến sông, giáp ranh với các địa phương lân cận, lực lượng chức năng tập trung triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra trên các tuyến sông, tổng kiểm tra các điểm, bến bãi, doanh nghiệp tập kết, kinh doanh cát sông, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đang hoạt động khai thác cát sông thực nghiêm các quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp, cá nhân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, khuyến khích người dân, nhất là những hộ dân sống ven các tuyến sông, tích cực tham gia tố giác, phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.