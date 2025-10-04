Nữ kế toán doanh nghiệp môi trường vướng lao lý vì mua hoá đơn để hợp thức hoá hồ sơ

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (SN 1988), kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, với nhiệm vụ mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hóa đơn GTGT). Để hợp thức hóa chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn GTGT khống, với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Đối tượng Phạm Thị Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tổng giá trị hàng hóa ghi trên 16 hóa đơn hơn 305 triệu đồng. Số hóa đơn này được Thủy sử dụng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.