Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nữ kế toán doanh nghiệp môi trường vướng lao lý vì mua hoá đơn để hợp thức hoá hồ sơ

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (SN 1988), kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, với nhiệm vụ mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hóa đơn GTGT). Để hợp thức hóa chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn GTGT khống, với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

12004.jpg
Đối tượng Phạm Thị Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tổng giá trị hàng hóa ghi trên 16 hóa đơn hơn 305 triệu đồng. Số hóa đơn này được Thủy sử dụng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai #mua bán trái phép hóa đơn #khởi tố vụ án hình sự #Hóa đơn GTGT khống #Trần Thị Dung Hà Nội #điều tra vi phạm pháp luật #quy trình mua bán hóa đơn trái phép #tội phạm về thuế và hóa đơn #quản lý doanh nghiệp môi trường #pháp luật về kế toán và thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục