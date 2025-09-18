Khởi tố 2 giám đốc mua hóa đơn khống 'hợp thức' cát trôi nổi

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp vì mua hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa nguồn cát mua không chứng từ, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang còn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối 2 bị can để điều tra hành vi “trốn thuế”.

Nguyễn Vương Hoài (trái) và Huỳnh Hữu Thuận (phải) bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5 đến 13/6/2024, Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, ngụ TPHCM) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK Đông Dương đã mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển TMDV Delta (An Giang), với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 14,3 tỷ đồng.

Số hóa đơn trên, Hoài sử dụng để hợp thức hóa nguồn cát mua trôi nổi không hóa đơn chứng từ, sau đó bán lại cát cho các doanh nghiệp khác. Hoài đã sử dụng 14 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Còn Huỳnh Hữu Thuận (SN 1983, ngụ Tây Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng, từ ngày 23/1 đến 30/5/2024, đã mua 18 hóa đơn khống của hai doanh nghiệp khác nhau, với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 3,7 tỷ đồng. Thuận cũng dùng những hóa đơn này hợp thức hóa nguồn cát mua không có hóa đơn chứng từ để bán lại, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 327 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.