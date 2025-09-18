Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 2 giám đốc mua hóa đơn khống 'hợp thức' cát trôi nổi

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp vì mua hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa nguồn cát mua không chứng từ, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang còn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối 2 bị can để điều tra hành vi “trốn thuế”.

gen-h-z7018262289852-44e28a152d3eb09263c5eb7c6a1857e2-9968.jpg
z7018258791283-70e83d593df615c27d5a4d8c37a6ee3c-3802.jpg
Nguyễn Vương Hoài (trái) và Huỳnh Hữu Thuận (phải) bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5 đến 13/6/2024, Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, ngụ TPHCM) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK Đông Dương đã mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển TMDV Delta (An Giang), với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 14,3 tỷ đồng.

Số hóa đơn trên, Hoài sử dụng để hợp thức hóa nguồn cát mua trôi nổi không hóa đơn chứng từ, sau đó bán lại cát cho các doanh nghiệp khác. Hoài đã sử dụng 14 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Còn Huỳnh Hữu Thuận (SN 1983, ngụ Tây Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng, từ ngày 23/1 đến 30/5/2024, đã mua 18 hóa đơn khống của hai doanh nghiệp khác nhau, với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 3,7 tỷ đồng. Thuận cũng dùng những hóa đơn này hợp thức hóa nguồn cát mua không có hóa đơn chứng từ để bán lại, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 327 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhật Huy
#Trốn thuế #An Giang #giám đốc Công ty #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục