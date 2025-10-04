Loạt sai phạm trong liên danh liên kết trên đất quốc phòng tại Bệnh viện 22 - 12 Nha Trang

TPO - Công ty Cổ phần Việt Khánh không phải là doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa hoặc doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng nên việc hợp tác liên danh liên kết giữa Bệnh viện Quân dân y tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp này để xây dựng Bệnh viện 22-12 trên đất Quốc phòng là không đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm trong việc liên danh liên kết

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra về Dự án công trình Bệnh viện 22-12 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết luận, Dự án công trình Bệnh viện 22-12 được xây dựng tại địa chỉ 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang (trên cơ sở cũ của Bệnh viện Quân dân y Khánh Hòa). Công trình có quy mô diện tích sử dụng đất 11.037 m², quy mô 240 giường bệnh, với tổng vốn đầu tư gần 415 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Việt Khánh chiếm tỷ lệ vốn góp khoảng 97,6%, còn lại 2,4% thuộc Bệnh viện Quân dân y Khánh Hòa. Công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2020, chậm so với kế hoạch ban đầu.

Bệnh viện 22-12 tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang

Về chủ trương thành lập Bệnh viện Quân dân y Khánh Hòa đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Quân khu 5 và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất, đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thành lập và bổ nhiệm giám đốc điều hành bệnh viện. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, với mục tiêu phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân cũng như lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đoàn thanh tra nhận định rằng về cơ bản, chủ trương ban đầu thành lập bệnh viện là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, có tồn tại việc hợp tác đầu tư. Theo Quyết định số 402/QĐ-BTL ngày 23/3/2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, việc liên kết xây dựng Bệnh viện Quân dân y được căn cứ vào Thông tư số 35/2009 của Bộ Quốc phòng. Nhưng thông tư này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa hoặc doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Việt Khánh là doanh nghiệp tư nhân, không thuộc đối tượng điều chỉnh, nên việc liên danh liên kết là chưa đúng với quy định. Trên thực tế, toàn bộ việc kinh doanh, điều hành Bệnh viện 22-12 đều do Công ty CP Việt Khánh đảm trách, không đúng với mục tiêu ban đầu theo Quyết định 2869/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Về giấy chứng nhận đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp lần đầu vào ngày 10/3/2011 cho hai nhà đầu tư là Bệnh viện Quân dân y tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Việt Khánh. Đến 31/12/2013, dự án được điều chỉnh với tổng mức đầu tư tăng từ 150 tỷ đồng lên gần 415 tỷ đồng.



Tổng vốn thực hiện dự án đến khi hoàn thành là 177,984 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn của chủ đầu tư. Do đây là vốn doanh nghiệp bỏ ra và dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2020 nên Đoàn thanh tra không xem xét chi tiết việc bố trí và quyết toán vốn.



Về thực trạng khu đất thực hiện dự án vốn là đất quốc phòng, thuộc quản lý của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Việt Khánh. Do đó, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.



Ngày 28/11/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Việt Khánh. Căn cứ Điều 49 Luật Đất đai 2003, Đoàn thanh tra cho rằng việc này không đúng quy định, bởi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa chỉ góp vốn bằng tài sản (toà nhà trị giá 10 tỷ đồng), không góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Sở nói "đúng", thanh tra bảo "sai"

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa trong báo cáo giải trình vào tháng 8/2025 cho rằng việc cấp giấy chứng nhận là hợp lý dựa trên khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai 2003 và Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra khẳng định Công ty Việt Khánh không được Nhà nước giao đất, không thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hơn nữa, khu đất là đất quốc phòng, nên việc đưa vào khai thác kinh doanh là không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 89 Luật Đất đai 2003.

Bệnh viện 22-12 hiện nay hoàn toàn do Công ty Cổ phần Việt Khánh điều hành là không đúng mục tiêu ban đầu.

Mặt khác, theo công văn 28 ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Ban Chỉ đạo 751 về báo cáo tình hình tháo gỡ các dự án, công trình tồn đọng có nêu, dự án Bệnh viện 22-12 nằm trong số các dự án không phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, Sở Xây dựng trong công văn số 1542 ngày 22/8/2025 lại khẳng định dự án phù hợp với Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 (Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 31/3/2024). Dự án cũng đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Dù vậy, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến, khu đất xây dựng Bệnh viện 22-12 vẫn được quản lý là đất quốc phòng. Do đó, việc sử dụng đất này để xây dựng bệnh viện kinh doanh là chưa hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. Sở Tài chính và một số cơ quan cũng cho rằng việc xây dựng trên đất quốc phòng là chưa đúng mục đích.

Trong văn bản giải trình mới nhất vào ngày 11/9/2025, Sở Xây dựng tiếp tục khẳng định dự án là phù hợp quy hoạch đô thị, song cũng nhấn mạnh cần lấy ý kiến cơ quan quốc phòng về việc sử dụng đất quốc phòng cho dự án.

Về trách nhiệm trong công tác quản lý, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thầm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án Bệnh viện 22-12, hiện đất của dự án vẫn là đất quốc phòng và do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa quản lý. Dự án được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp thuận chủ trương việc liên kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Cổ phần Việt Khánh, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý của UBND tỉnh.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ, Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 7/6/2021 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.