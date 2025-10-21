Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt thêm 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước

Minh Đức
TPO - Ngày 21/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, nay là Bộ Nội vụ) về tội danh nhận hối lộ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Hoàng Long; Bộ LĐTB&XH (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị liên quan, C03 - Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ", đồng thời khởi tố Nguyễn Lâm Sơn (làm nghề kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý) về tội danh này để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó); Lê Thanh Hà, nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi; Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, nguyên Trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế đã có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, rồi móc nối với Nguyễn Lâm Sơn để hình thành đường dây "chạy" giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Căn cứ kết quả điều tra, ngoài Nguyễn Lâm Sơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

screen-shot-2025-10-21-at-203507.png
Bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã tổ chức thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án, trước đó, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan; Tống Hải Nam - nguyên Cục trưởng, Nguyễn Gia Liêm - nguyên Phó Cục trưởng, Phạm Viết Hương - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội danh "Nhận hối lộ".

C03 xác định, ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Cùng với việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, C03 đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ, khai báo hoặc tố giác để được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình – SĐT: 0339.468.888.

Minh Đức
