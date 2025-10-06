Khởi tố cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh về tội ‘Nhận hối lộ’

Ngày 6/10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai về tội “Nhận hối lộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài bà Thanh, 7 bị can khác cũng bị khởi tố do có liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần FreeLand (TP HCM). Các đối tượng này được xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh tại tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP HCM), có trình độ Cử nhân Đại học Nông Lâm TP HCM, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt tại tỉnh Đồng Nai như: Giám đốc Sở Công Thương; Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận bà Thanh vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác, gây bức xúc trong dư luận. Bà Thanh bị kỷ luật cảnh cáo và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào tháng 5/2018.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV theo đơn xin từ chức với lý do sức khỏe. Đến tháng 12/2018, bà được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.