Một phó giám đốc trung tâm dịch vụ công bị bắt vì nhận hối lộ

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ phường Thuận Hóa (nguyên cán bộ phường Phú Hội cũ) để điều tra về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại UBND phường Phú Hội cũ.

Chiều 8/10, thông tin từ Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng bị bắt là Dương Đăng Khoa - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND phường Thuận Hóa (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng - chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị UBND phường Thuận Hóa (nguyên cán bộ UBND phường Phú Hội cũ), về hành vi nhận hối lộ.

Hai đối tượng Dương Đăng Khoa và Hoàng Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của hai đối tượng kể trên được xác định xảy ra trong thời gian cả hai còn công tác tại UBND phường Phú Hội cũ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế hiện tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.