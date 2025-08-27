Đề nghị truy tố 2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ

TPO - Bị truy tố cùng hai cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng còn 26 bị can là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên Thi hành án dân sự và luật sư, người lao động tự do.

Hai cựu Phó chánh án nhận hối lộ tiền tỷ

Ngày 27/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản Kết luận điều tra đến Vụ 6, đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao).

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Thư ký, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp thuộc Văn phòng, TAND Cấp cao); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Toà dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ); Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng)… cùng bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị can Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án TAND huyện Đắc Đoa cũ, tỉnh Gia Lai) cùng hơn 20 bị can là các cựu Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Thư ký và Luật sư và lao động tự do, bị đề nghị truy tố về 1 trong 3 tội "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ" hoặc "Nhận hối lộ".

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường.

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cụ thể, ông này nhận 400 triệu đồng của đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Hà đối với bản án dân sự phúc thẩm của TAND thành phố Đà Nẵng và quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng; nhận 150 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm của Công ty K-Homes; và nhận 220 triệu đồng của Phương để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung;…

Đối với bị can Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án, thẩm phán, đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng.

Cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát, Chấp hành viên tham gia mối giới hối lộ

Ở nhóm môi giới hối lộ, đáng chú ý nhất có bị can Nguyễn Thị Nga làm “cầu nối trung gian” nhận tiền môi giới hối lộ tổng cộng 6,83 tỷ đồng trong 10 vụ án dân sự lẫn hình sự.

Vụ thứ nhất, Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỷ đồng của ông Dương Anh Sơn (đại diện của Công ty K-Homes) để giúp xem xét giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của doanh nghiệp này đối với 2 bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Vụ thứ 2, bị can Nga nhận 250 triệu đồng của bị can Tô Thành Trung (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk); vụ môi giới thứ 3 nhận 1,5 tỷ đồng của bị can Nguyễn Hữu Thanh (cựu Phó trưởng Phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk); vụ thứ 4 nhận 250 triệu đồng của bị can Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); vụ thứ 5 nhận môi giới số tiền 250 triệu đồng của bị can Ngô Văn Nam (thẩm phán TAND TP Huế).

Các vụ án còn lại, bà Nga nhận môi giới tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng “chạy án” cho các vụ việc ở Quảng Nam; Quảng Trị, Huế…

Với nhóm Kiểm sát viên, có bị can Nguyễn Hữu Thanh (cựu Phó trưởng phòng 2, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cũ) nhận hơn 1,5 tỷ đồng đi môi giới hối lộ giúp một số bị cáo phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” được hưởng án tù treo.

Còn trong nhóm chấp hành viên Thi hành án dân sự, có bị can Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên ở Đắk Lắk) nhận 300 triệu đồng và môi giới hối hối lộ 250 triệu đồng.