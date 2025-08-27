9 hành vi bị cấm được quy định tại dự thảo Luật Chuyển đổi số

TPO - Dự thảo Luật Chuyển đổi số quy định về 9 hành vi bị cấm, gồm: Lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát tán, tuyên truyền, lưu trữ, sử dụng trái phép dữ liệu số, công nghệ số; lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi...

Theo Tờ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, Luật Công nghệ thông tin sau gần 20 năm thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, không còn theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ số và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Luật Công nghệ thông tin được xây dựng trong bối cảnh các công nghệ đột phá như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Dữ liệu lớn (Big Data); Internet vạn vật (IoT); Điện toán đám mây (Cloud Computing); Chuỗi khối (Blockchain)... cùng với các mô hình kinh doanh mới còn chưa xuất hiện hoặc chưa phổ biến, chưa bao quát được những yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn hiện nay.

Còn tại Dự thảo Luật Chuyển đổi số được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhằm số hoá toàn diện, tạo ra môi trường số, tương tác với môi trường thực để thay đổi cách tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ và tạo ra giá trị mới.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.

Dự thảo Luật gồm 8 chương với 83 điều quy định về nhiều nội dung như hạ tầng cho chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, quản lý nhà nước về chuyển đổi số.

Nội dung đáng chú ý nhất là Dự thảo Luật Chuyển đổi số quy định về 9 hành vi bị cấm, gồm: lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát tán, tuyên truyền, lưu trữ, sử dụng trái phép dữ liệu số, công nghệ số; cản trở, can thiệp, phá hoại, làm sai lệch, chiếm đoạt, hủy hoại hạ tầng cho chuyển đổi số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu số; lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi…

Góp ý tại Hội đồng thẩm định chiều 26/8 tại Bộ Tư pháp, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà lại các khái niệm được nêu ra tại dự thảo Luật, đặc biệt là khái niệm hạ tầng số; dự thảo Luật còn rải rác một số định nghĩa từ ngữ ở một số điều khoản trong khi Luật đã có Điều 3 quy định về các khái niệm, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, chuyển về chung trong 1 điều.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm khái niệm “dữ liệu lớn” (big data) và các tiêu chí xác định “dữ liệu lớn” tại dự thảo Luật; nghiên cứu bổ sung thêm một số khái niệm được sử dụng nhiều trong dự thảo Luật như: Hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng công nghiệp công nghệ số, Chính phủ số… để bảo đảm thống nhất trong cách sử dụng.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, sửa, bỏ một số điều khoản: bỏ Điều 41, sửa khoản 2 Điều 40, sửa điểm đ khoản 3 Điều 34.

Như đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung về bảo vệ bí mật nhà nước vào khoản 5 Điều 5 dự thảo Luật, cụ thể là hành vi "vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu, dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai chuyển đổi số".

Đồng thời bổ sung vào khoản 1 và khoản 3 Điều 69 dự thảo luật nhằm thống nhất với các quy định của Luật Dữ liệu năm 2024 và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018.