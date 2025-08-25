Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: Văn bản pháp luật cần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

TPO - Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định, quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, bám sát các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước để mỗi văn bản pháp luật được ban hành vừa “đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam”, vừa tiệm cận các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, thực sự góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Sáng 25/8, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Ngày 28/8/1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp.

Đây là dấu mốc khai sinh nền Tư pháp của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập, do người dân Việt Nam làm chủ.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Khái quát 8 thành tựu nổi bật, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu, đề xuất góp phần hoàn thiện tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; tham mưu Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết quan trọng; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giúp Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các bản Hiến pháp, từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, đến Hiến pháp năm 2013 và gần đây là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm phục vụ chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành Tư pháp đã giúp chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Góp phần tháo gỡ khó khăn, "khơi thông điểm nghẽn", huy động mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển; từng bước xây dựng và phát triển hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự thống nhất, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, theo hướng gắn việc chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tổ chức với cải cách toàn diện phương thức quản lý, hoạt động trên cơ sở nền tảng “thi hành án điện tử”;

Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy thực hiện theo đúng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ với cách làm dân chủ, tập trung, đồng thuận cao. Bộ Tư pháp đã giảm từ 30 đơn vị còn 25 đơn vị trực thuộc…

Ghi nhận những thành tựu đạt được trong 80 năm qua, ngành Tư pháp vinh dự được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

Đứng trước bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ và thách thức đan xen, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, Bộ, ngành Tư pháp đã và đang thích ứng một cách linh hoạt và chủ động trước bối cảnh mới, quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, bám sát các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước để mỗi văn bản pháp luật được ban hành vừa “đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam”, vừa tiệm cận các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, thực sự góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.