Hai cựu Viện trưởng hàng chục lần nhận hối lộ để 'biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần

TPO - Ông Lê Văn Hùng và Bùi Thế Hùng (là hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị quy kết có hàng chục lần nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn "rút ruột" hơn 10 tỷ đồng của Viện chi tiêu cá nhân.

Vừa nhận hối lộ, vừa rút ruột tiền của Viện chi tiêu cá nhân

Tại kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai), Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã đề nghị truy tố bị can Lê Văn Hùng và Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng), Nguyễn Thành Công (cựu Phó Viện trưởng) phạm các tội “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo kết luận, 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã đưa ra kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần của 22 đối tượng trong 23 vụ án hình sự tại các tỉnh phía nam.

Để thực hiện hành vi trên, 33 bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ để chuyển khoa điều trị; làm giả hồ sơ bệnh án; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo chi sai tiền và thậm chí giải quyết cho các đối tượng điều trị bắt buộc ra khỏi Viện, về nhà trái quy định.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cùng kết luận từ năm 2016 - 2024, cơ quan điều tra các địa phương đã trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 2.752 vụ án, quyết toán hơn 16,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì chi tiền bồi dưỡng cho giám định viên, người giúp việc, hai cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng chỉ đạo giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng giám định viên để chi tiêu cá nhân.

Đối với bị can Bùi Thế Hùng là Viện trưởng từ 2015 - 2022, đã tham gia tổng cộng 20 Hội đồng giám định với vai trò chủ trì, (trong đó có 19 Hội đồng đã nhận tổng số tiền 1 tỷ 470 triệu đồng) để kết luận “không đúng tình trạng bệnh” cho các đối tượng giám định.

Cá nhân Bùi Thế Hùng 18 lần nhận tiền với tổng số tiền 270 triệu đồng, hành vi nêu trên của bị can phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Ở tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Viện kiểm sát xác định, dù Hùng không nhận tiền nhưng vì thành tích của đơn vị, đã cùng các thành viên Hội đồng giám định kết luận không đúng tình trạng bệnh cho bị án phạm tội đánh bạc Lê Vũ Hồng Sơn.

Ngoài ra, bị can còn lợi dụng chức Viện trưởng, chỉ đạo bị can Lê Thị Hà Nghĩa (Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp) giữ lại 10% tiền bồi dưỡng giám định viên và 50% tiền bồi dưỡng giúp việc giám định không đúng (tương đương hơn 9,3 tỷ đồng) để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ông Bùi Thế Hùng cũng bị quy kết "Môi giới hối lộ" khi nhận 250 triệu đồng của người thân gia đình bị án Hồ Đức Thịnh (tội đánh bạc) rồi đưa cho các thành viên Hội đồng giám định nhằm kết luận cho Thịnh bị bệnh tâm thần.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận không đúng tình trạng bệnh nhân

Đối với cựu Viện trưởng Lê Văn Hùng, giai đoạn từ 2022 - 2024, đã tham gia 17 Hội đồng giám định pháp y tâm thần (trong đó 16 Hội đồng giám định nhận tổng số tiền là 1 tỷ 670 triệu đồng) để kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định. Riêng cá nhân Lê Văn Hùng có 18 lần nhận tổng số tiền 768 triệu đồng.

Ông này còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cùng các thành viên Hội đồng giám định kết luận không đúng tình trạng bệnh cho bị án Lê Vũ Hồng Sơn.

Tương tự người tiền tiệm, Lê Văn Hùng chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thông qua việc chỉ đạo Lê Thị Hà Nghĩa cắt lại 50 % tiền thanh toán cho đối tượng giúp việc giám định và 10% tiền thanh toán cho giám định viên (tương đương 1,9 tỷ đồng) để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cựu Phó viện trưởng Nguyễn Thành Công tham gia 14 Hội đồng giám định pháp y tâm thần để kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định. Qua đó, Công 13 lần nhận hối lộ số tiền 114 triệu đồng; làm hồ sơ bệnh án giả và tham gia kết luận không đúng tình trạng bệnh cho hai bị án khác.