Quy chế mới về hoạt động của 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm

TPO - Quy chế làm việc mới của Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, quy định rõ hồ sơ vụ án, vụ việc phải được quản lý và giao nhận một cách chặt chẽ, không được mang ra khỏi cơ quan nếu không vì công vụ.

Có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

Viện trưởng Viện KSND tối cao vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện KSND tối cao.

Theo quyết định, Viện Phúc thẩm là đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện KSND tối cao, gồm: Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (gọi tắt là Viện Phúc thẩm 1) có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 18 tỉnh, thành phố phía Bắc tính từ Hà Tĩnh trở ra; Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (gọi tắt là Viện Phúc thẩm 2) có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 7 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM (gọi tắt là Viện Phúc thẩm 3) có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 9 tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng, TPHCM, đến Cà Mau.

Viện Phúc thẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Về nguyên tắc hoạt động, Viện Phúc thẩm làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Viện Phúc thẩm phải tuân theo quy định của pháp luật; quy định, quy chế của Viện KSND tối cao.

Công chức, người lao động trong Viện Phúc thẩm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của lãnh đạo Viện KSND tối cao.

Viện Phúc Thẩm phải bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động; phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân; tăng cường phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm các Viện trưởng Viện Phúc thẩm

Tuân thủ đúng quy định ngành về bảo vệ bí mật nhà nước

Theo Quy chế, trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, lãnh đạo, công chức tuân thủ các quy định quy định của Ngành về bảo vệ bí mật nhà nước và chấp hành đúng nội quy.

Cụ thể, lãnh đạo, công chức phải nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi làm lộ, mất bí mật nhà nước. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Chỉ những người có thẩm quyền và nhiệm vụ mới được tiếp cận, sử dụng bí mật nhà nước. Việc tiếp nhận, soạn thảo, tạo lập, ban hành, phát hành văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; sao chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, cung cấp, chuyển giao văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; tiêu hủy văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo mật.

Văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được bảo quản an toàn trong các thiết bị chuyên dụng. Tuyệt đối không lưu trữ, truyền đưa bí mật nhà nước qua các phương tiện, hệ thống không an toàn (mạng công cộng, thiết bị cá nhân không được kiểm soát).

Hồ sơ vụ án, vụ việc phải được quản lý và giao nhận một cách chặt chẽ, không được mang ra khỏi cơ quan nếu không vì công vụ.

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác trong Viện Phúc thẩm không tiếp xúc, bàn bạc với người không có trách nhiệm, không được tiết lộ các tình tiết của vụ án, vụ việc và đường lối giải quyết vụ án, vụ việc.

Các báo cáo kiểm sát xét xử chỉ gửi đến cơ quan hữu quan trong ngành, không gửi đến các cơ quan khác.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu làm lộ, mất bí mật nhà nước, phải báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị xử lý.

Quy chế cũng nêu rõ về chức bộ máy, biên chế của Viện Phúc thẩm gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác và người lao động. Biên chế của Viện Phúc thẩm thuộc biên chế công chức của Viện KSND tối cao do Viện trưởng Viện KSND tối cao phân bổ. Viện trưởng Viện Phúc thẩm được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, của Ngành.