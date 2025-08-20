Lĩnh hơn 10 năm tù vì ham rẻ mua ô tô tang vật

TPO - Bị cáo Đỗ Văn Trung (SN 1992, ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị phạt 10 năm 8 tháng tù vì biết xe ô tô Santafe là tang vật phạm tội nhưng vẫn mua vì ham rẻ.

Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương (SN 1986, ở tỉnh An Giang) mức án 15 năm tù và Đỗ Văn Trung (SN 1992, ở Vĩnh Phúc) 10 năm 8 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo quy kết, bị cáo Lê Văn Phương từng có thời gian sinh sống, làm việc tại Campuchia và quen biết Đỗ Văn Trung (SN 1992) và một đối tượng tên Phong (hiện chưa xác định được nhân thân). Cuối tháng 5/2024, đối tượng Phong rủ Phương đi xe khách từ TP HCM ra Hà Nội chơi.

Đến nơi, cả hai thuê nhà nghỉ để ở, do thiếu tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt.

Thực hiện ý đồ, đối tượng Phong bảo Phương đứng ra thuê xe để thuận tiện cho việc đi lại. Do Phương không có bằng lái xe nên Phong bảo việc này bị cáo sẽ lo liệu.

Ngày 28/5/2024, Phong tự xưng là Phạm Thế Tiến, gọi hỏi thuê chiếc ô tô hiệu Huyndai Santafe của anh K. (SN 1985), đồng thời kết bạn qua Zalo và gửi thông tin Căn cước công dân, Giấy phép lái xe mang tên Phạm Thế Tiến để làm hợp đồng thuê xe.

Tiếp đó, bị cáo Phong nhờ Phương đi nhận xe hộ, hứa cho Phương 10 triệu đồng sau khi thuê được xe.

Trước khi Phương đi lấy xe, Phong đưa cho 1 Căn cước công dân và 1 Giấy phép lái xe mang tên Trần Tuấn Anh nhưng dán ảnh của Phương. Đồng thời, Phong gọi điện cho anh K., lấy lý do bận nên sẽ nhờ người khác đến nhận xe hộ và được anh K. đồng ý.

Phong đưa cho Phương 15 triệu đồng để đặt cọc thuê xe và 1 sim điện thoại rồi bảo Phương đăng ký tài khoản Zalo “Tuấn Anh”, sử dụng hình ảnh của Phương làm ảnh đại diện. Khi Phương liên hệ thì anh K. hẹn đến đường Cầu Giấy (Hà Nội) để nhận xe.

Hai bị cáo tại tòa.

Chiều ngày 28/5/2024, Phương đến địa chỉ đã hẹn, được anh K. dẫn đi lấy chiếc Huyndai Santafe. Phương đưa cho anh K. Căn cước công dân, bằng lái xe mang tên Trần Tuấn Anh và 15 triệu đồng. Do tin tưởng các giấy tờ Phương đưa là thật, anh K. đã soạn 2 hợp đồng thuê xe mang 2 tên người thuê xe khác nhau là Phạm Thế Tiến và Trần Tuấn Anh.

Phương ký vào 2 bản hợp đồng thuê xe trên, trong khi đó anh K. giữ lại 1 giấy phép lái xe mang tên Trần Tuấn Anh rồi giao xe và giấy tờ xe bản photo đưa cho Phương.

Sau khi nhận xe, Phương thông báo cho Phong biết. Ngay sau đó Phong gọi điện cho Đỗ Văn Trung và nói, chiếc xe Huyndai Santafe đang thế chấp ngân hàng muốn bán với giá 300 triệu đồng. Trung đồng ý mua nên ngày 30/4/2023, Phong bảo Phương lái xe đến tỉnh Vĩnh Phúc để cho Trung xem xe. Tại đây, Phương đã nói cho Trung biết chiếc xe này là xe đi thuê.

Theo cáo buộc, dù biết chiếc xe trên đang thế chấp ngân hàng và do phạm tội mà có nhưng vì ham rẻ nên Trung vẫn mua xe với giá 302 triệu đồng.

Sau khi mua xe về, để tránh bị ngân hàng và lực lượng chức năng phát hiện, Trung thuê người làm giả đăng ký xe và 1 Căn cước công dân mang tên anh K.

Ngày 4/7, khi Trung sử dụng chiếc Huyndai Santafe lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện việc bị cáo sử dụng giấy tờ xe giả.

Ngay trong ngày, Lê Văn Phương và Đỗ Văn Trung bị Cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối với người tên Phong, do cả Phương và Trung đều không rõ người này ở đâu nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để làm rõ, xử lý nên đã tách tài liệu liên quan đến người này để điều tra, xử lý sau.