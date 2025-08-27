Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cựu chánh án toà huyện ở Gia Lai chi 350 triệu 'lo lót' cho vợ

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sợ bản án sơ thẩm mà vợ (thẩm phán) đã tuyên bị hủy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, ông Hưng nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa, Gia Lai (cũ) đã chi 350 triệu đồng qua các kênh khác nhau tại Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để "lo lót".

tien-phong-7660.png
Toà án nhân dân huyện Đak Đoa (cũ)

Ngày 27/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có bị cáo Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979), nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa, Gia Lai (cũ).

Theo hồ sơ, bà Đ.T.T.H. (SN 1980, vợ của Hưng) là thẩm phán tại Toà án nhân dân TP.Pleiku (cũ), nay là Toà án nhân dân khu vực 7 (Gia Lai). Tháng 4/2023, bà H. được phân công làm chủ tọa phiên tòa dân sự sơ thẩm, trong vụ tranh chấp đất đai giữa bà P.T.B. và ông T.Q.K. xảy ra tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku (cũ). Tại phiên tòa này, bà H. đã tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà B.

Sau đó, bà B. đã làm đơn kháng cáo gửi lên Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai. Từ đây, tại bản án phúc thẩm ngày 18/12/2023, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà B.; buộc ông K. và một số người khác liên quan phải trả lại diện tích 154m2 đất thuộc phường Tây Sơn.

Không đồng ý với bản án phúc thẩm, ông K. lại có đơn đề nghị Giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân TP.Pleiku.

Lúc này, do sợ bản án sơ thẩm bị hủy sẽ ảnh hưởng đến vợ nên đầu tháng 6/2024, Hưng lúc này là Chánh án Toà án nhân dân huyện Đak Đoa (cũ) đã liên hệ nhờ Trịnh Ninh Bình (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp bằng cách hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bình đồng ý với Hưng.

Ngày 7/6/2024, Bình mời Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại – Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) bàn về việc chấp nhận đơn của ông K. Sau đó Nga đồng ý và xin ý kiến của Phạm Việt Cường (Phó Chánh án Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng).

Được sự chấp thuận của Cường, Nga đã yêu cầu Bình phải chuyển tiền. Từ đây Bình đã liên hệ Hưng để chuyển. Hưng chuyển cho Bình 350 triệu đồng. Với số tiền này, Bình đã chuyển cho Nga 300 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng. Bình nhắn cho Nga “Xúc tiến nhé, anh cầm đây rồi”. Nhận tiền của Bình, Nga mang tiền đưa cho Cường.

Đến ngày 21/6/2024, Cường đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai kèm nội dung: “Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai và giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Toà án nhân dân TP.Pleiku”.

Đến ngày 13/8/2024, Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm với nội dung hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử phúc thẩm lại. Đến tháng 1/2025, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2, tuyên không chấp nhận kháng cáo của bà B., giữ nguyên bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân TP.Pleiku.

Trong vụ án này, Hưng bị đề nghị truy tố với tội danh “Đưa hối lộ”; Nga, Bình bị truy cứu với tội danh “Môi giới hối lộ”; Cường bị truy cứu tội “Nhận hối lộ”. Các cá nhân khác có liên quan đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xem xét xử lý khi có căn cứ.

Tiền Lê
#huyện Đak Đoa #Gia Lai #chạy án cho vợ #Đưa hối lộ #Nguyễn Xuân Hưng #Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai #tranh chấp #Trịnh Ninh Bình #tuyên án

Xem thêm

Cùng chuyên mục