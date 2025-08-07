Trả hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi 'nhận hối lộ' đối với cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2 - Hải Phòng

TPO - Chiều 7/8, TAND Hải Phòng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi "nhận hối lộ" đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải quan Hải Phòng) và trách nhiệm hình sự đối với nhiều bị cáo khác trong vụ "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ"...

Điều tra bổ sung hành vi "Đưa hối lộ", "Buôn lậu"

Chiều 7/8, TAND TP Hải Phòng tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ “Buôn lậu”, “Đưa, nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ…”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Tài Lộc, Chi cục Hải quan Cảng 2 (Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3).

Căn cứ kết quả xét hỏi tại tòa, HĐXX xét thấy tài liệu điều tra và lời khai của các bị cáo thể hiện Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Tài Lộc (lần lượt là Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty Tài Lộc) có trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong vận hành nhóm Công ty Tài Lộc .

Mọi hoạt động của nhóm Công ty Tài Lộc đều do Tuyên, Lộc bàn bạc, thống nhất chỉ đạo. Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) là người làm thủ tục hải quan tại cảng đã thực hiện các giao dịch thông qua sự chỉ đạo trực tiếp của Tuyên, Lộc.

Việc giao dịch, chuyển tiền “chi ngoài” hơn 8,1 tỷ đồng cho nhóm cán bộ hải quan để thông quan hàng hóa, Tuyên và Lộc đều nắm được và chỉ đạo Long thực hiện.

Việc truy tố bị cáo Tuyên, Long về tội “Đưa hối lộ” mà không xem xét hành vi của Lộc có đồng phạm hay không là còn thiếu sót.

Khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho 22 bị cáo trong vụ án.

Tài liệu điều tra và lời khai tại tòa các bị cáo khác đều xác nhận Long được cán bộ hải quan gợi ý nhờ Công ty Bảo Linh giám định hàng hóa để xác định khối lượng, chủng loại. Sau đó, Long liên hệ Nguyễn Văn Khang – Giám đốc Công ty Bảo Linh đề nghị hỗ trợ giám định giống như tờ khai hải quan.

Long cũng trao đổi rằng đã thực hiện cơ chế “chi ngoài” cho cán bộ hải quan nên Khang đồng ý cấp chứng thư giám định như khai báo hải quan. Sau đó, Khang chỉ đạo Hoàng Tuấn Sơn – Phó giám đốc và nhóm nhân viên cấp dưới lấy chủng loại, khối lượng trên tờ khai để đưa vào chứng thư giám định.

Trước khi ban hành hàng chục chứng thư, Khang xin ý kiến và được cán bộ hải quan đồng ý rồi mới ban hành.

Do đó, HĐXX cho rằng, hành vi của nhóm nhân viên Công ty Bảo Linh có cùng dấu hiệu là đồng phạm với vai trò giúp sức cho nhóm bị cáo về tội “Buôn lậu”.

Xem xét hành vi 'nhận hối lộ' của cựu chi cục trưởng hải quan

Theo HĐXX, trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa, chỉ có bị cáo Đặng Hoàng Lân – Đội trưởng Đội thủ tục thừa nhận việc nhận tiền từ cấp dưới sau khi doanh nghiệp cảm ơn.

Nguyễn Văn Khiêm và Đỗ Trung Tuyến là Đội trưởng Đội thủ tục qua các thời kỳ không thừa nhận chỉ đạo, nhận tiền “chi ngoài” của Công ty Tài Lộc mà cấp dưới nộp lên.

Tại tòa, Tô Thị Thu Hương – Phó Đội trưởng Đội thủ tục (Chi cục Hải quan Cảng 2) khai, khi nhận được tiền “chi ngoài” của Công ty Tài Lộc đã báo cáo, nộp lại cho Đội trưởng rồi chia cho Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng theo tỷ lệ nhất định.

Theo lời khai của Hương, trong thời gian giữ chức Đội trưởng Đội thủ tục, Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến ngồi cùng phòng, cùng dãy bàn làm việc với Hương.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương (đeo kính) tại tòa ngày 7/8.

Trong thời gian dài, nhiều lần Tài, Dương và các cán bộ khác mang tiền để lên bàn Hương nên Khiêm, Tuyến hoàn toàn biết, kiểm soát việc nhân viên cấp dưới mang tiền của nhóm Công ty Tài Lộc “cảm ơn”.

HĐXX nhận định, cơ quan điều tra chưa làm rõ lời khai, chưa thực hiện các biện pháp điều tra cần thiết khác, chưa tiến hành đối chất giữa Dương, Tài, Hương, Khiêm, Tuyến để xác định ý chí chủ quan của Khiêm, Tuyến có biết, có chỉ đạo việc “nhận hối lộ” và thực tế có “nhận hối lộ” hay không.

Do đó, cần xem xét đánh giá vai trò, trách nhiệm của Khiêm, Tuyến với tư cách là Đội trưởng Đội thủ tục (Chi cục Hải quan Cảng 2) để xác định hành vi của Khiêm, Tuyến có phải chịu trách nhiệm hình sự về nhóm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” hay không?

Ngoài ra, nhóm 6 bị cáo là cựu cán bộ, công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 trực tiếp nhận tiền của bị cáo Long sau đó chuyển tiền cho lãnh đạo và nhận lại % để không thực hiện việc kiểm tra, thực hiện không đúng quy trình kiểm tra, bỏ qua sai phạm.

Hành vi và nhận thức của các bị cáo này có cùng dấu hiệu về tội “Nhận hối lộ” như các bị cáo Hương, Tài, Dương. Do vậy, việc truy tố các bị cáo này về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là chưa chính xác.

Các bị cáo nghe HĐXX phân tích, nhận định, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền – cựu Chi cục trưởng, Vũ Ngân Châu – cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 đều thừa nhận nhiều lần nhận tiền của Đội trưởng Đội thủ tục, biết rõ đây là tiền của Công ty Tài Lộc đưa để các cán bộ dưới quyền bỏ qua các bước trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, khai báo, kiểm tra hàng hóa… trong quá trình thông quan.

Sau khi nhận tiền “chi ngoài” từ cấp dưới, các bị cáo ăn chia theo tỷ lệ nhất định. Cụ thể, Hiền (30%), Châu (30%), Lân (20%), còn 20% sử dụng cho quỹ Đội thủ tục.

Do đó, HĐXX cho rằng cần đánh giá, xem xét hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Hiền, Châu để xem xét có phải chịu trách nhiệm hình sự là đồng phạm về tội “Nhận hối lộ”.

Vì các căn cứ, lý lẽ trên, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND Tối cao để điều tra, làm rõ hành vi, trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo nêu trên.