Cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng trả lời vòng vo về tỷ lệ chia chác tiền 'thông quan' gỗ lậu

TPO - Tại toà, Trịnh Đăng Tài và Tô Thị Thu Hương (cựu cán bộ, cựu Phó Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan) vòng vo trả lời khi HĐXX xét hỏi về tỷ lệ ăn chia tiền doanh nghiệp "chi ngoài" để hỗ trợ thông quan nhanh gỗ lậu, bỏ qua sai phạm.

1-2 tuần nhận tiền 'cảm ơn' 1 lần

Sáng 7/8, TAND Hải Phòng tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Đưa, nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ…”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Tài Lộc, Chi cục Hải quan Cảng 2 (Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3). Trong 22 bị cáo liên quan vụ án, có 14 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2.

Trong phiên tòa, HĐXX xét hỏi nhiều bị cáo là cựu cán bộ, cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; lãnh đạo, nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc để làm rõ hành vi "Đưa, nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đồng thời, xét hỏi nhóm bị cáo liên quan hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, bị cáo Trịnh Đăng Tài (nguyên công chức Đội thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2) khai, bị cáo tiếp nhận công việc tại đơn vị từ tháng 10/2020-5/2023. Trong thời gian này, bị cáo có tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục của Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc).

Quá trình giải quyết các thủ tục, cứ khoảng 1-2 tuần, bị cáo nhận tiền cảm ơn từ Long một lần.

Các bị cáo tại tòa sáng 7/8.

Bị cáo không ghi chép sổ sách số tiền nhận tương ứng với số container (gỗ ván bóc) của Công ty Tài Lộc. Tuy nhiên, bị cáo có thử kiểm tra số tiền nhận được tương ứng với giá thỏa thuận "chi ngoài" 800.000 đồng/1 container “thông quan” và 100.000 đồng/1 tờ khai hải quan.

Việc kiểm tra này để bị cáo có cơ sở báo cáo lãnh đạo trong quá trình giải quyết công việc cho doanh nghiệp này.

Sau đó, toàn bộ số tiền chi ngoài “thông quan” nhận được, bị cáo mang về chuyển cho bị cáo Tô Thị Thu Hương (Phó Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa XNK). Sau đó, bị cáo được Hương chia lại 15%. Bị cáo không ý kiến về tỷ lệ được trích lại mà hiểu rằng lãnh đạo chia cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.

HĐXX liên tục hỏi về việc ai chỉ đạo bị cáo nhận tiền "chi ngoài" để thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm cho doanh nghiệp và ai quy định tỷ lệ ăn chia số tiền này.

Bị cáo Trịnh Đăng Tài quanh co, không trả lời trực tiếp HĐXX. Bị cáo nói, chỉ là công chức, làm việc theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị. Việc bị cáo Hương sử dụng tiền cảm ơn của doanh nghiệp rồi chia % cho Chi cục trưởng, Chi cục phó, Đội trưởng ra sao, bị cáo không biết. Bị cáo cũng không rõ cơ chế chia tỷ lệ cụ thể cho lãnh đạo, không rõ ai quy định cơ chế này.

Quanh co tỷ lệ ăn chia tiền doanh nghiệp "buôn lậu" cảm ơn

HĐXX công bố lời khai theo kết luận điều tra, cáo trạng, thể hiện từ 1/7/2022-30/11/2024, bị cáo Tô Thị Thu Hương đã thống nhất để cấp dưới là Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương thực hiện thủ tục hải quan, nhận tiền “chi ngoài” hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm của nhóm Công ty Tài Lộc.

Hương trực tiếp trao đổi với Nguyễn Quang Long để thống nhất mức khai báo về khối lượng trong từng giai đoạn (35m3 – 38m3 – 40m3) cũng như việc thay đổi tiền “thông quan” từ 800.000 đồng/1 container xuống còn 600.000 đồng/1 container.

Việc thay đổi khai báo về khối lượng, tiền “thông quan” Hương khai đều báo cáo và được sự đồng ý của Đội trưởng Đội thủ tục qua các giai đoạn là Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến và Đặng Hoàng Lân.

Tổng số tiền “chi ngoài” mà Tài, Dương nhận là 7,839 tỷ đồng, nộp về Hương là 6,588 tỷ đồng.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương (đeo kính) tại tòa.

Hương được trích lại 3% trong giai đoạn Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến làm Đội trưởng và 15% giai đoạn Đặng Hoàng Lân làm Đội trưởng.

Giai đoạn Đặng Hoàng Lân làm Đội trưởng Đội thủ tục phân chia tiền chi ngoài "thông quan" do Hương đưa sau khi trừ 15% cho Hương. Trong đó, nộp cho Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi cục trưởng 30%, Vũ Ngân Châu - Phó Chi cục trưởng phụ trách kiểm hóa 30%. Lân giữ cá nhân 20%, còn 20% chi hoạt động chung của Đội.

HĐXX cũng liên tục xét hỏi bị cáo Hương để làm rõ việc ai chỉ đạo, thỏa thuận nhận tiền "chi ngoài" của nhóm Công ty Tài Lộc. Sau khi nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp, các bị cáo chia theo tỷ lệ nào, ai là người quy định tỷ lệ.

Tuy nhiên, bị cáo Hương trả lời vòng vo. Bị cáo Hương nói, khi Tài nhận tiền cảm ơn doanh nghiệp đã tự trích lại 15% tiền “thông quan”, bị cáo chỉ nhận 85% còn lại. Số tiền này, bị cáo chuyển cho lãnh đạo, lãnh đạo chia cho bị cáo bao nhiêu, bị cáo biết vậy chứ không có thỏa thuận.

Bị cáo Hương vòng vo, không trả lời trực tiếp câu hỏi của HĐXX về việc có chỉ đạo Trịnh Đăng Tài xin ý kiến của Đội trưởng về tỷ lệ ăn chia tiền doanh nghiệp cảm ơn hay không.

Còn bị cáo Vũ Ngân Châu - cựu Phó Chi cục trưởng, phụ trách kiểm hóa cũng quanh co khi được HĐXX xét hỏi việc nhận tiền "chi ngoài" của cấp dưới chuyển lên sau khi doanh nghiệp cảm ơn. Bị cáo Châu nói thi thoảng, ít nhất 2 lần nhận bị cáo tiền cảm ơn mà chủ yếu là tạo điều kiện thông quan để hàng hóa của doanh nghiệp được xuất nhập khẩu.