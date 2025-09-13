Khởi tố Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP Huế về hành vi nhận hối lộ

TPO - Bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh Tòa dân sự (Tòa án nhân dân TP Huế) vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo nguồn tin của phóng viên, TAND TP Huế vừa nhận quyết định khởi tố từ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và báo cáo lên cấp trên theo quy định về vụ việc liên quan đến bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh Tòa dân sự TAND thành phố.

Vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc﻿” được xét xử ngày 21/8, do thẩm phán Thái Thị Hồng Vân chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, ngày 21/8, TAND TP Huế đưa ra xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 7 bị cáo gồm Nguyễn Lê Đức (SN 1993), Võ Huyền Linh Phương (SN 1995), Le Vui Thi (SN 1976, quốc tịch Australia, còn gọi Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (SN 1978), Lê Thị Kim Hiền (SN 1986), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (SN 1996) và Huỳnh Tạo (SN 1985, tất cả cùng trú tại TP Huế).

Theo điều tra, cuối năm 2024, nhóm này bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông phát hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Bà Thái Thị Hồng Vân thời điểm được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) vào ngày 17/2/2021. Ảnh TAND TP Huế

Trong vụ án này, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng, Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù, Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Tòa cũng buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Xét xử vụ án này, bà Thái Thị Hồng Vân - thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Tòa dân sự TAND Huế giữ vai trò chủ tọa phiên tòa sơ thẩm. Theo nguồn tin, bà Vân đã nhận hối lộ của bị cáo liên quan phiên xét xử sơ thẩm hôm 21/8.

Vụ việc hiện được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục mở rộng điều tra.