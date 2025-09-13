Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP Huế về hành vi nhận hối lộ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh Tòa dân sự (Tòa án nhân dân TP Huế) vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo nguồn tin của phóng viên, TAND TP Huế vừa nhận quyết định khởi tố từ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và báo cáo lên cấp trên theo quy định về vụ việc liên quan đến bà Thái Thị Hồng Vân - Phó Chánh Tòa dân sự TAND thành phố.

xet-xu-vu-an-danh-bac.jpg
Vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc﻿” được xét xử ngày 21/8, do thẩm phán Thái Thị Hồng Vân chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, ngày 21/8, TAND TP Huế đưa ra xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 7 bị cáo gồm Nguyễn Lê Đức (SN 1993), Võ Huyền Linh Phương (SN 1995), Le Vui Thi (SN 1976, quốc tịch Australia, còn gọi Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (SN 1978), Lê Thị Kim Hiền (SN 1986), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (SN 1996) và Huỳnh Tạo (SN 1985, tất cả cùng trú tại TP Huế).

Theo điều tra, cuối năm 2024, nhóm này bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông phát hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

thai-hong-van.jpg
Bà Thái Thị Hồng Vân thời điểm được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) vào ngày 17/2/2021. Ảnh TAND TP Huế

Trong vụ án này, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng, Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù, Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Tòa cũng buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Xét xử vụ án này, bà Thái Thị Hồng Vân - thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Tòa dân sự TAND Huế giữ vai trò chủ tọa phiên tòa sơ thẩm. Theo nguồn tin, bà Vân đã nhận hối lộ của bị cáo liên quan phiên xét xử sơ thẩm hôm 21/8.

Vụ việc hiện được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngọc Văn
#TAND TP Huế #thẩm phán #khởi tố #chủ tọa #phiên tòa #xét xử #vụ án #đánh bạc #bà Thái Thị Hồng Vân #nhận hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục