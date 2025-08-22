Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Công ty hạ tầng KCN Cần Thơ về tội đưa hối lộ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (CIPCO), về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa - nguyên Chủ tịch HĐQT CIPCO, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam - SCIC; Trần Văn Phúc - nguyên Tổng Giám đốc CIPCO; Trương Văn Tiên - nguyên Trưởng phòng Kế toán và Trần Ngọc Trung - nguyên Phó phòng Kế hoạch kinh doanh.

Theo điều tra, trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (Cần Thơ), nhóm lãnh đạo CIPCO buộc doanh nghiệp phải nộp ngoài hợp đồng 942 triệu đồng. Số tiền này được chia nhỏ, trong đó một phần chuyển vào tài khoản cá nhân, một phần hợp thức hồ sơ nội bộ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Phúc, Tiên chỉ đạo trực tiếp việc nhận tiền “ngoài luồng”. Sau khi bị điều tra, Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

Trụ sở Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, số tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng được dùng để đưa hối lộ, nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Hai bị can Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bị xác định có hành vi đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo TP. Cần Thơ, trước khi UBND Thành phố ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO nghiên cứu dự án.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân liên quan về tội “Nhận hối lộ”, vụ việc sẽ tiếp tục được làm rõ.

Theo Cơ quan điều tra, việc UBND TP. Cần Thơ ban hành văn bản chấp thuận CIPCO nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai khi chưa đủ điều kiện pháp luật đã tạo cơ chế “xin - cho”, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng. Đơn vị này kiến nghị Thành phố rà soát lại quy trình chấp thuận dự án, tránh phát sinh “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp và tạo kẽ hở cho tiêu cực.