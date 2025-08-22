Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Công ty hạ tầng KCN Cần Thơ về tội đưa hối lộ

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (CIPCO), về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa - nguyên Chủ tịch HĐQT CIPCO, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam - SCIC; Trần Văn Phúc - nguyên Tổng Giám đốc CIPCO; Trương Văn Tiên - nguyên Trưởng phòng Kế toán và Trần Ngọc Trung - nguyên Phó phòng Kế hoạch kinh doanh.

Theo điều tra, trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp thuê đất tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (Cần Thơ), nhóm lãnh đạo CIPCO buộc doanh nghiệp phải nộp ngoài hợp đồng 942 triệu đồng. Số tiền này được chia nhỏ, trong đó một phần chuyển vào tài khoản cá nhân, một phần hợp thức hồ sơ nội bộ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Phúc, Tiên chỉ đạo trực tiếp việc nhận tiền “ngoài luồng”. Sau khi bị điều tra, Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

z6392078004129-587a5ad6975e8a84e01952a4ee02f613-5237.jpg
Trụ sở Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, số tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng được dùng để đưa hối lộ, nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Hai bị can Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bị xác định có hành vi đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo TP. Cần Thơ, trước khi UBND Thành phố ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO nghiên cứu dự án.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân liên quan về tội “Nhận hối lộ”, vụ việc sẽ tiếp tục được làm rõ.

Theo Cơ quan điều tra, việc UBND TP. Cần Thơ ban hành văn bản chấp thuận CIPCO nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai khi chưa đủ điều kiện pháp luật đã tạo cơ chế “xin - cho”, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng. Đơn vị này kiến nghị Thành phố rà soát lại quy trình chấp thuận dự án, tránh phát sinh “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp và tạo kẽ hở cho tiêu cực.

Nhật Huy
#Cần Thơ #CIPCO #đề nghị truy tố #nhận hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục