Tòa hoãn việc xem xét kháng cáo của cựu vụ phó gợi ý doanh nghiệp hối lộ 14 tỷ để 'mua nhà to hơn'

TPO - Bị cáo Nguyễn Lộc An - cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bản án 11 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 12/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) với cáo buộc nhận hối lộ 14 tỷ đồng.

Cùng hầu tòa phúc thẩm còn có bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) và Trần Trác Việt Đức (giám đốc Công ty Bách Khoa Việt).

Tuy nhiên, cựu chủ tịch Công ty Long Hưng xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe, luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Phiên dự kiến tái mở giữa tháng 8.

Bị cáo Nguyễn Lộc An.

Trước đó, cuối tháng 5/2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An mức án 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp bản án trong vụ Xuyên Việt Oil, buộc bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh bị tòa tuyên án 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Còn Trần Trác Việt Đức bị phạt 12 năm tù và Đỗ Thị Tuyết Nga (46 tuổi, Kế toán trưởng công ty Bách Khoa Việt) lĩnh 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Trần Trắc Việt Đức phải bồi thường hơn 105 tỷ đồng tiền thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá.

Lợi dụng chức vụ, gợi ý doanh nghiệp hối lộ

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong năm 2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng để "gợi ý" nhận hối lộ.

Theo đó, ông An đã nhận tổng 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt và nhận 5 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng để mua nhà to hơn, chi tiêu cá nhân.

Đối với bà Trần Thị Loan Phương, người này đã chi Nguyễn Lộc An 200 triệu đồng để Công ty Bách Khoa Việt được hỗ trợ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Trước khi nộp đề nghị Bộ Công Thương thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, theo gợi ý của ông An, bà Phương đã chi 9 tỷ đồng để được hướng dẫn hợp thức hồ sơ và không bị kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.

Hành vi của bà Phương đã phạm tội Đưa hối lộ nhưng do bà Phương nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Lộc An và từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án. Căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Trần Thị Loan Phương.

Các bị cáo tại tòa.

Khi tuyên án, tòa đánh giá bị cáo Nguyễn Lộc An là lãnh đạo một đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thỏa thuận, nhận lợi ích từ doanh nghiệp để cố ý làm sai trong quá trình thẩm định cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho hai doanh nghiệp. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, nhân dân, gây ảnh hưởng uy tín của Đảng.

Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhận thức rõ Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, đã nhờ Nguyễn Lộc An “giúp đỡ”. Khi được gợi ý, bị cáo hiểu và sợ An gây khó khăn nên chi hối lộ 5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của bị cáo Quỳnh có mức độ; vụ án phát giác, bị cáo tích cực phối hợp cung cấp tài liệu để cơ quan điều tra làm rõ bản chất, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đối với bị cáo Trần Trác Việt Đức cơ quan tố tụng lập luận dù bị cáo biết rõ Quỹ Bình ổn xăng dầu chỉ được phép chi cho mục đích bình ổn giá, nhằm ổn định giá xăng dầu theo quy định nhưng bị cáo nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng công ty) chi sử dụng hơn 107 tỷ đồng không đúng mục đích, dù Nga nhiều lần khuyên ngăn.

Hậu quả từ hành vi cố ý của bị cáo dẫn đến sau này Công ty Bách Khoa Việt bị thu hồi giấy phép kinh doanh, không còn khả năng nộp lại 105 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bị cáo Việt Đức là người chỉ đạo sử dụng toàn bộ số tiền Quỹ Bình ổn giá để phục vụ cho Công ty Bách Khoa Việt là công ty của gia đình nên buộc bị cáo có trách nhiệm phải bồi thường 105 tỷ đồng; bị cáo Nga là cấp dưới, chỉ làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo và không được hưởng lợi nên không liên đới bồi thường.