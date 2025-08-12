Ai là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cấp huyện trong các vụ án hành chính, dân sự đang dang dở ?

TPO - Liên đến vụ án hành chính, dân sự sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, TAND Tối cao có văn bản quy định một số trường hợp sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã tham gia tố tụng; một số trường hợp do Chủ tịch UBND cấp tỉnh tham gia tố tụng.

TAND Tối cao vừa công bố văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân và việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện trong vụ án dân sự.

Theo đó, để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, TAND Tối cao cho biết, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sẽ tiếp nhận vụ án, vụ việc đã được TAND Cấp cao thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1/7/2025 mà chưa giải quyết xong.

Nếu bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm thì giao hồ sơ vụ án, vụ việc cho TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án, vụ việc đó hoặc TAND cấp tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ của tòa án đó xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp sau đó bản án, quyết định sơ thẩm về vụ án này bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết.

Về kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng, TAND Tối cao hướng dẫn các trường hợp sau:

Đối với quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện trong vụ án dân sự, hành chính có liên quan đến yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), TAND Tối cao cho hay, từ 1/7/2025, người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện sẽ là Chủ tịch UBND cấp xã.

Tương tự, việc khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện, khi tòa án thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm... thì người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ là Chủ tịch UBND cấp xã.

Còn vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện, khi tòa án thụ lý, xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, trường hợp vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai mà lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện, giải quyết như sau:

Trường hợp tòa án thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, vụ án hành chính trước ngày 1/7/2025 và đã đưa Chủ tịch UBND huyện vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện trong vụ án, thì kể từ ngày 1/7/2025, tòa án xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã; trường hợp tòa án thụ lý sơ thẩm vụ án hành chính từ ngày 1/7/2025 thì tòa án đưa Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện trong vụ án.