Lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do điện giật ở công viên

Cảnh Kỳ - Nhật Huy
TPO - Sau khi xảy ra vụ việc 2 học sinh tử vong do điện giật khi chơi ở công viên bị ngập do triều cường vào tối 23/10, lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Lãnh đạo Thành phố cũng chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan rà soát hệ thống điện trên địa bàn, đặc biệt khu vực thường xuyên bị ngập sâu do mưa, triều cường để phòng tránh tai nạn do điện gây ra.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ - Vương Quốc Nam đánh giá, thời gian qua, trên địa bàn Thành phố xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, triều cường và ngập cục bộ tại một số khu vực dân cư. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, gây thiệt hại về người và tài sản.

z7150377148049-1113d296fbbebd3d1cc9a04ea8298537.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cột đèn chiếu sáng được cho bị rò rỉ điện dẫn tới sự cố điện giật khiến 2 học sinh tử vong chiều tối qua.

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão, triều cường gây ngập úng, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND xã, phường, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống điện trên địa bàn Thành phố. Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra tại các khu vực dân cư, trường học, chợ, vùng thường xuyên ngập sâu.

Sở Công Thương cũng được giao hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện, phòng tránh tai nạn do điện gây ra.

Công ty Điện lực Cần Thơ được giao trách nhiệm tăng cường kiểm tra, bảo trì, khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn điện. Có phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố khi có mưa bão, ngập nước.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, triều cường, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo đảm an toàn điện.

UBND xã, phường phối hợp với Sở Công Thương và ngành điện chủ động kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn điện trên địa bàn, kịp thời báo cáo và phối hợp khắc phục khi xảy ra sự cố.

Trưa 24/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Chí Hùng cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 học sinh bị điện giật tử vong ở công viên chiều tối 23/10.

z7150378150790-371f9593d3d0eeab5645d5d2db67f5fb.jpg
Công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền, Cần Thơ) - nơi 2 cháu bị điện giật tử vong tối 23/10.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối 23/10, triều cường dâng cao gây ngập khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, Cần Thơ). Lúc này, cháu N.G.T. (SN 2015, ngụ phường An Bình, Cần Thơ) chạy xe đạp vào công viên chơi, khi tới gần trụ đèn chiếu sáng thì bị điện giật.

Phát hiện cháu N.G.T. bị điện giật, người dân đã hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu và cảnh báo những người khác không được lại gần khu vực cột đèn.

Tuy nhiên, sau đó cháu L.H.V. và Đ.N.T. (cùng SN 2010, ngụ phường An Bình) không chú ý nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên đang ngập nước để chơi. Khi 2 cháu tới gần cột điện chiếu sáng lại bị điện giật.

Cháu Đ.N.T nhảy ra được khỏi khu vực bị nhiễm điện, còn cháu L.H.V bị điện giật, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sự cố điện giật khiến cháu N.G.T. và L.H.V. tử vong.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ -Trần Chí Hùng cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 2 học sinh bị điện giật tử vong.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ -Trần Chí Hùng cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 2 học sinh bị điện giật tử vong.

Triều cường tiếp tục lập kỷ lục mới

Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ cho biết, mực nước đỉnh triều tại trạm thủy văn Cần Thơ (sông Hậu) đo được lúc 18h tối 23/10 là 2,33m, vượt báo động 3 là 0,33m. Đây tiếp tục được ghi nhận là đỉnh triều cao nhất lịch sử tại Cần Thơ.

Trước đó, lúc 18h ngày 22/10, đỉnh triều tại Cần Thơ ở mức 2,29m - vượt mức lịch sử đo được tháng 10/2022 (2,27m).

Sáng nay (24/10), đỉnh triều tại Cần Thơ đo được ở mức 2,2m, dự báo tối nay sẽ lên mức 2,25m, sau đó xuống dần.

Với mức triều trên, cơ quan khí tượng tiếp tục duy trì cảnh báo ngập sâu tại các vùng trũng thấp, đô thị, ven sông trong những ngày tới.

Cảnh Kỳ - Nhật Huy
#An toàn điện Cần Thơ #mùa mưa bão #ngập nước #phòng tránh tai nạn điện #điện lực Cần Thơ #cảnh báo nguy cơ điện #điện giật

