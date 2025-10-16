Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên gia lý giải vì sao Cần Thơ ngập khi chưa đến kỳ triều cường

TPO - Sáng sớm 16/10 (25/8 âm lịch), một số tuyến đường nội ô Cần Thơ bị ngập nước khiến người dân bất ngờ, khi thời điểm này chưa đến kỳ triều cường cuối tháng âm lịch.

Theo đó, tình trạng ngập xảy ra tại một loạt tuyến phố trung tâm của Cần Thơ, như đường Trần Đại Nghĩa (phường Cái Khế), đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy), ngập sâu khoảng 0,4m so với mặt đường.

Hình ảnh camera của người dân ghi lại, đỉnh ngập xảy ra vào khoảng 1-2h và rút dần vào khoảng 5h sáng nay.

Nước ngập đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy) lúc hơn 2h ngày 16/10.

Ông Phạm Đức Đoàn - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ cho biết, mực nước dâng cao do tác động của gió mùa Đông Bắc, đẩy nước từ biển dâng lên rồi theo các cửa sông chính vào nội địa. Tuy nhiên, đây không phải là kỳ triều cường dâng cao, dự báo mực nước dâng chỉ thêm vài cm trong ngày hôm nay và ngày mai (17/10), sau đó sẽ xuống chậm, tới ngày 28-29 âm lịch (19-20/10) mới lên trở lại theo kỳ triều cường.

Cũng theo ông Đoàn, lũ thượng nguồn sông Mekong vẫn ở mức cao và đang trong xu thế xuống theo triều, nhưng khi gặp gió mùa Đông Bắc đẩy triều lên, khu vực Cần Thơ là vùng trũng sẽ rất nhạy cảm, nên xảy ra ngập bất thường.

Theo chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái Nguyễn Hữu Thiện, hôm nay có thể là nước kém theo lịch thủy triều, nhưng mực nước vẫn cao, bởi nước sông Mekong đổ về và chỉ ngập trong thời điểm nước lớn trong ngày.

Số liệu ngày 16/10 của Ủy ban Sông Mê Kông cho thấy, mực nước đo được tại trạm Kratie (Campuchia) là 18,35m, cao hơn năm trung bình 3,16m và cao hơn năm 2000 (năm xảy ra lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long) là 0,09m. Còn tại Biển Hồ là 8,58m, cao hơn năm trung bình 0,41m và thấp hơn năm 2000 là 1,36m.

Cảnh Kỳ
