Sắp đón mưa lớn diện rộng, Huế khẩn trương hạ mực nước hồ chứa giữa ngày nắng

TPO - Một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày được dự báo sắp xảy ra tại Huế, buộc cơ quan chức năng chỉ đạo các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn chủ động điều tiết, khẩn trương hạ mực nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trước nguy cơ mưa lũ.

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, sẵn sàng phương án điều tiết và vận hành an toàn hồ đập.

Đập thủy điện Bình Điền tăng mức điều tiết nước qua tràn để tạo dung tích phòng lũ﻿ cho hồ chứa đề phòng mưa lớn kéo dài.﻿

Theo đó, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đã ra thông báo điều tiết mực nước hồ chứa qua tràn và tuabin. Đơn vị điều chỉnh tăng lưu lượng xả từ 120 đến 200 m3/s, tăng dần để tránh đột biến và tiếp tục điều chỉnh theo thực tế lưu lượng nước đến hồ.

Thời điểm bắt đầu tăng lưu lượng điều tiết là 14h chiều 15/10. Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đã đề nghị UBND phường Kim Long và UBND xã Bình Điền thông báo để người dân vùng hạ du nắm rõ, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 19 đến 24/10, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Dự báo từ chiều tối 19/10, trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục, có thể kéo dài đến cuối tháng 10/2025.

Để chủ động trước diễn biến của mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện phương án vận hành cụ thể theo dự báo có thời tiết xấu, nguy hiểm, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 20 đến 25/10 và các ngày cuối tháng. Mục tiêu nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác thông báo, cảnh báo vận hành hồ chứa đến chính quyền và người dân khu vực hạ du; rà soát phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố hoặc mưa lũ kéo dài, chia cắt.

Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có phương án xử lý, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ sạt lở ven hồ, thượng lưu, hạ lưu công trình đầu mối. Kết quả triển khai phải báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế trước ngày 18/10.