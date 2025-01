Xả nước điều tiết hồ chứa lớn nhất Huế, cảnh báo gió mạnh nguy hiểm trên biển

TPO - Nhằm bảo đảm an toàn công trình do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to tại Huế, chủ hồ chứa thủy lợi Tả Trạch tổ chức điều tiết nước qua cửa tràn xả mặt với lưu lượng từ 300-500m3/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện 85m3/s, tổng lưu lượng xả từ 385-585m3/s.