Đề nghị thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Ngay sau sự việc trẻ 3 tuổi ở Trường mầm non Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên bị người lạ vào lớp học dẫn đi, Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng đã có chỉ đạo, yêu cầu siết chặt an ninh, an toàn ở tất cả trường học.