Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên thêm nhiệm vụ sau sáp nhập

Thực hiện Đề án hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vừa qua Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được quyết định chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Môi trường (khi chính thức được sáp nhập).

Về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quyết định sáp nhập Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngày 12/1, Ban Chỉ đạo của Chính phủ cũng có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT báo cáo, giải trình làm rõ và hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở một số nội dung.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT cần giải trình làm rõ về nội dung hợp nhất Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Viễn thám quốc gia thành một đầu mối cấp cục để đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Ngoài ra, hai bộ cũng cần làm rõ nội dung kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học về Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Lâm nghiệp để gắn kết nhiệm vụ bảo tổn, đa dạng sinh học với địa bàn quản lý cụ thể.

Nội dung báo cáo, giải trình phải nhanh chóng gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chính phủ, xem xét, quyết định trong các phiên họp tiếp theo.

Theo Đề án hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 30 đầu mối, giảm 25 đầu mối so với 55 đầu mối hiện có trong cơ cấu tổ chức của hai bộ, trong đó, khối tham mưu tổng hợp giảm 8 đầu mối, khối quản lý nhà nước chuyên ngành giảm 10 đầu mối so với 27 đầu mối hiện có, khối đơn vị sự nghiệp giảm 7 đầu mối so với 12 đầu mối hiện có.