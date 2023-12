Mưa lớn ở thượng nguồn, TT-Huế tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết nước tại các hồ chứa

TPO - Các hồ chứa thủy điện trên lưu vực các sông lớn tại TT-Huế tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du do mưa lớn vùng thượng nguồn tiếp diễn.

Ngày 3/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế liên tiếp phát 2 lệnh vận hành hồ chứa đối với hồ thủy điện Bình Điền và thủy điện Hương Điền nằm trên lưu vực sông Hương và sông Bồ.

Theo báo cáo của Công ty CP thủy điện Bình Điền, mực nước hồ Bình Điền lúc ngày 3/12 ở mức +84,76m, lưu lượng đến hồ 593m3/s, lưu lượng xả về hạ du 319m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +0,96m.

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu thủy điện Bình Điền điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước hồ chứa qua tràn và tuabin, với mức tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 450 - 650m3/s.

Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường +85m sẽ thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ với lưu lượng đến và đi bằng nhau.

Trong ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng phát lệnh yêu cầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết về hạ du đối với thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ, thị xã Hương Trà) qua tràn và tua bin với lưu lượng 1.537m3/s.

Các địa phương thuộc hạ du thủy điện Bình Điền, Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền, bè, vớt củi, câu cá trên các sông; đồng thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế từng phát lệnh yêu cầu các chủ hồ đập tăng lưu lượng vận hành điều tiết lũ. Cụ thể, hồ Hương Điền tăng lưu lượng vận hành từ 300-700m3/s; hồ Bình Điền tăng lưu lượng từ 100-400m3/s; hồ thủy điện A Lưới vận hành điều tiết lớn nhất khoảng 800m3/s và hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) vận hành điều tiết lớn nhất khoảng 500m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, trong nhiều giờ qua, tại các huyện A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông và vùng núi thị xã Hương Trà đã có mưa to, mưa rất to với lượng 70-160mm. Một số nơi ở mức cao hơn như Hồng Thái (A Lưới) 180,6mm, A Lưới 208,4mm, đỉnh Bạch Mã 491,8mm. Các nơi khác trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo từ chiều ngày 3 đến 4/12, tại TT-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 25- 60mm, có nơi trên 100mm.