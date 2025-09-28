Ứng phó mưa lớn, Huế liên tiếp phát lệnh điều tiết nước hồ chứa thủy điện

TPO - Hai hồ chứa trên thượng nguồn sông Hương và sông Bồ (TP Huế) nhận lệnh khẩn điều tiết nước qua tràn về hạ du nhằm ứng phó mưa lớn, phòng ngừa nguy cơ lũ do ảnh hưởng của bão số 10.

Ngày 28/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế đã ban hành lệnh khẩn gửi Công ty CP Thủy điện Hương Điền về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ nhận lệnh điều tiết nước về hạ du đề phòng lũ, ứng phó mưa lớn﻿.

Theo đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 200 – 500 m3/s. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy thuộc vào lưu lượng thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc (phường Hương Trà). Chính quyền các xã, phường hạ du thực hiện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, kênh để đảm bảo an toàn.

Công ty Khai thác thủy lợi TP Huế được giao tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Hương Điền.

Hồ thủy điện Hương Điền nằm trên sông Bồ, công suất 81 MW với 3 tổ máy, dung tích hữu ích 820,66 triệu m3.

Lúa chín tại Huế bị ngập do mưa lớn, lực lượng địa phương giúp dân thu hoạch chạy lũ.

Cùng ngày, Sở NN&MT TP Huế tiếp tục ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương. Hồ này được yêu cầu xả qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 50 – 300 m3/s; điều chỉnh tùy theo lưu lượng thực tế. Thời gian tăng dần lưu lượng nước về hạ du bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày.

Cảnh sát giao thông kiểm tra tình hình tàu thuyền﻿ trên sông ở Huế.

Đến chiều 28/9, lượng mưa tại Huế do ảnh hưởng của bão số 10 phổ biến ở mức từ 200-400mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 479mm, Bình Điền 447, An Tây 420mm...

Mức lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long (phường Kim Long) đã vượt mức báo động 1; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (phường Hương Trà) dưới báo động 1 và được dự báo có thể dâng cao thêm vào tối nay.