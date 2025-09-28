Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng phó mưa lớn, Huế liên tiếp phát lệnh điều tiết nước hồ chứa thủy điện

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai hồ chứa trên thượng nguồn sông Hương và sông Bồ (TP Huế) nhận lệnh khẩn điều tiết nước qua tràn về hạ du nhằm ứng phó mưa lớn, phòng ngừa nguy cơ lũ do ảnh hưởng của bão số 10.

Ngày 28/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế đã ban hành lệnh khẩn gửi Công ty CP Thủy điện Hương Điền về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ.

thuy-dien-huong-dien.jpg
Hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ nhận lệnh điều tiết nước về hạ du đề phòng lũ, ứng phó mưa lớn﻿.

Theo đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 200 – 500 m3/s. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy thuộc vào lưu lượng thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc (phường Hương Trà). Chính quyền các xã, phường hạ du thực hiện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, kênh để đảm bảo an toàn.

Công ty Khai thác thủy lợi TP Huế được giao tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Hương Điền.

Hồ thủy điện Hương Điền nằm trên sông Bồ, công suất 81 MW với 3 tổ máy, dung tích hữu ích 820,66 triệu m3.

lua-ngap.jpg
Lúa chín tại Huế bị ngập do mưa lớn, lực lượng địa phương giúp dân thu hoạch chạy lũ.

Cùng ngày, Sở NN&MT TP Huế tiếp tục ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương. Hồ này được yêu cầu xả qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 50 – 300 m3/s; điều chỉnh tùy theo lưu lượng thực tế. Thời gian tăng dần lưu lượng nước về hạ du bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày.

canh-sat-giao-thong-kiem-tra-tinh-hinh-tau-thuyen-tren-song-o-hue.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra tình hình tàu thuyền﻿ trên sông ở Huế.

Đến chiều 28/9, lượng mưa tại Huế do ảnh hưởng của bão số 10 phổ biến ở mức từ 200-400mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 479mm, Bình Điền 447, An Tây 420mm...

Mức lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long (phường Kim Long) đã vượt mức báo động 1; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (phường Hương Trà) dưới báo động 1 và được dự báo có thể dâng cao thêm vào tối nay.

Ngọc Văn
#Thủy điện Hương Điền #phát lệnh #Sở NN&MT TP Huế #điều tiết #vận hành #hồ chứa #sông Bồ #qua tràn #hạ du #ứng phó #mưa lũ #bão số 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục