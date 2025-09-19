Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người dân xã biên giới vui mừng khi nhận nhà mới sau cơn lũ dữ

Ngọc Tú
TPO - Sau nhiều tháng bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà, 2 hộ gia đình đầu tiên của xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) đã đón nhận bàn giao nhà mới từ chính quyền địa phương và các tổ chức.

Ngày 19/9, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (Nghệ An) cho biết, chính quyền xã vừa phối hợp cùng Ủy ban MTTQ xã và Đồn Biên phòng Nhôn Mai bàn giao 2 căn nhà cho 2 hộ dân trên địa bàn bị lũ cuốn trôi. Đây là 2 hộ dân đầu tiên được bàn giao nhà mới. Đó không chỉ là mái ấm để che mưa chắn nắng, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của chính quyền hai cấp, sự chung tay sẻ chia của cộng đồng, giúp bà con an cư, tái thiết cuộc sống.

547691447-122133159758928408-7563164398229069784-n.jpg
Chính quyền xã Nhôn Mai (Nghệ An) cùng Ủy ban MTTQ xã, Đồn Biên phòng Nhôn Mai bàn giao 2 căn nhà cho 2 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà.

Trước đó, trận lũ quét hồi cuối tháng 5/2025 đã khiến một số gia đình trên địa bàn xã biên giới Nhôn Mai bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Cuộc sống người dân vốn đã khó khăn nay càng vất vả khi rơi vào cảnh trắng tay.

Trước tình hình thực tế, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực, tổ chức quyên góp xây dựng lại nhà ở cho người dân. Trong đó, ưu tiên những hộ gia đình chủ động được diện tích đất ở, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

548696263-122133159752928408-7015670452204465262-n.jpg
547725328-122133298490928408-2964379406587961422-n.jpg
Ngoài bàn giao nhà, chính quyền, các tổ chức còn trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu để các gia đình tái thiết cuộc sống.

Sau hơn 3 tháng thi công, 2 căn nhà xây dựng cho gia đình bà Lô Thị Hiếu (trú bản Na Hỷ) và chị Moong Thị Dậu (bản Thằm Thẩm) đã hoàn thành. Ngày chuyển về nhà mới kiên cố ở, cả 2 gia đình vui sướng không cầm nổi nước mắt.

“Sau khi nhà bị lũ cuốn trôi, tôi chỉ biết trông chờ vào chính quyền và người thân, hàng xóm láng giềng. Hôm nay được về sống trong căn nhà mới, khang trang, tôi hạnh phúc vô cùng”, bà Lô Thị Hiếu tâm sự.

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, 2 căn nhà vừa bàn giao có tổng trị giá 140 triệu đồng/1 căn nhà. Trong đó, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 60 triệu đồng. Phần còn lại do chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nhôn Mai kêu gọi từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cho người dân.

548613578-122133159806928408-5125875425714356459-n.jpg
Ngày nhận bàn giao nhà, ai cũng vui mừng hạnh phúc.

Ngoài bàn giao căn nhà mới, chính quyền xã còn trao tặng nhiều đồ dùng, vật dụng thiết yếu để 2 gia đình sinh hoạt hàng ngày, sớm ổn định cuộc sống.

“Đây là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền hai cấp cùng sự vào cuộc của cộng đồng xã hội. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con có chỗ ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để họ vững tin lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tái thiết cuộc sống”, ông Nguyên khẳng định.

Những ngôi nhà mới được bàn giao không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn xã.

Ngọc Tú
